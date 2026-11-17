Conti correnti legati a clienti indagati per riciclaggio, anche con aggravante mafiosa. Nessuna segnalazione di operazioni sospette, anche in casi anche eclatanti e di cui aveva anche parlato la stampa, e in procedimenti in cui gli altri intermediari finanziari ne avevano fatte a centinaia.

Flussi di denaro da milioni di euro occultati – si parla di 76,5 milioni - grazie alle carenze nei sistemi antiriciclaggio. Revolut, l’istituto bancario britannico-lituano che conta ormai un «boom» di depositi, con oltre 5 milioni di correntisti in Italia (50 milioni nel mondo), finisce commissariato.

I giudici della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano hanno accolto la richiesta del pm Paolo Storari e ordinato l’amministrazione giudiziaria per un anno: la società dovrà quindi essere accompagnata in un «percorso di bonifica» che compensi alle mancanze di controlli di questi anni. Nessuna adesione a programmi criminosi, da parte della società, ma condotte colpose. Bastano uno smartphone, una foto e una carta di identità per aprire un conto Revolut: da qui si possono muovere flussi di denaro in ogni parte del mondo. Un modello di business bancario altamente innovativo, di dimensioni internazionali e con sistemi automatizzati, che a dire degli inquirenti, proprio per questo dovrebbe essere sottoposto a obblighi più stringenti e produrre «alert attendibili, che consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali». Negli atti i giudici descrivono una «pluralità di carenze, anche significative, che investono la struttura dei controlli: limitata valorizzazione della bad press (la copertura mediatica sfavorevole, ndr), la mancata generazione di alert in presenza di schemi ricorrenti, assenza di segnalazioni, insufficiente ricostruzione dei collegamenti, criticità nell’identificazione digitale e incompletezza della risposta documentale».

Grazie a un paio di spie accese in questi mesi – un’inchiesta per frode e un’ispezione antiriciclaggio – la procura ha iniziato a spulciare tra i conti correnti, trovando che tra gli intestatari dei conti c’erano indagati e condannati per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa. Sono quindi emerse movimentazioni società riconducibili a tre indagati legati alla cosca della ‘ndrangheta dei Farao-Marincola e anche quelle di altre persone di recente arrestate nella maxi inchiesta milanese sulla cosiddetta «banca occulta» delle mafie. Dai controlli a campione sono state individuate 24 persone coinvolte in procedimenti penali: tra i nomi noti quelli di Nunzio Samuele Calamucci coinvolto come hacker in Equalize, il collaboratore di giustizia Saverio Pintaudi il cui nome era apparso nell’inchiesta Hydra e Maurizio Ponzoni, tirato in ballo nella vicenda di Banca Progetto. Le segnalazioni carenti riguardano almeno due procedimenti: in un procedimento penale a carico di 22 indagati, Revolut non aveva segnalato nulla rispetto a 16 conti di società collegate agli indagati, mentre altri intermediari avevano inviato ben 107 Sos.

L’altro riguarda la banca informale di ’ndrangheta: anche qui Revolut non aveva trasmesso alcuna segnalazione di anomalia, gli altri istituti 273.

La società ha un anno per mettersi in regola sotto la guida dei due amministratori Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini. Ieri ha fatto sapere che «collaborerà pienamente con le autorità» e che i «servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti».