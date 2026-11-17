Gianni De Gennaro è indagato per depistaggio aggravato dalla finalità di agevolare Cosa nostra, e l’avrebbero anche arrestato, se il gip non avesse negato i domiciliari spesso concessi a chi ha 78 anni come lui. I procuratori hanno già fatto appello il 12 novembre scorso, giorno delle perquisizioni fatte dai carabinieri del Ros (tutto torna, anche storicamente) e ora, a fine mese, dovrà pronunciarsi il tribunale del Riesame. Le richieste erano cinque: carcere per Donatella Peruzzi (funzionaria del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e domiciliari per De Gennaro, per il suo storico collaboratore Francesco Pacetto e per il pentito Salvatore Contorno; sospensione poi dalle funzioni per Massimo Carnicelli (addetto alla tutela di De Gennaro) e insomma: la Procura ha fornito i dettagli ieri, dopo che il Riesame ha già notificato agli indagati la fissazione dell’udienza, sicché potranno conoscere gli atti e difendersi. Secondo la Procura, il gip condivide sostanzialmente i fatti, ma per il depistaggio materiale richiede un collegamento fra occultamento e distruzione delle carte e la sottrazione dell’agenda rossa: non basta, secondo il giudice, che riguardino il ritorno di Contorno in Sicilia, o le lettere del Corvo, le stragi o il falso pentito Scarantino. Invece, secondo i pm, sono tutte cose che fanno pienamente parte delle accuse: e gli occultamenti sono ancora in corso, dicono. Per farla breve: i procuratori cercano responsabilità istituzionali «sovraordinate» a quelle di Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile palermitana già indicato (anche da una recente sentenza di Cassazione) come protagonista del depistaggio su Borsellino. Una delle vicende da ricostruire risale al maggio 1989, quando Contorno, rientrato dagli Stati Uniti, venne arrestato a San Nicola l’Arena: a gestirlo era stato il Nucleo anticrimine di De Gennaro, e a compiere il blitz la Squadra Mobile di La Barbera. Circostanze che, secondo i magistrati, non sono mai state chiarite.

Soprattutto se, 37 anni dopo, quei rapporti continuano a produrre conversazioni riservate, richieste di aiuto, di proiettili e di soldi. La sequenza: Contorno, che da tempo non è più sotto protezione dello Stato, viene sentito dai magistrati il 15 maggio 2025 e però non risponde; nelle intercettazioni, Pacetto racconta che il pentito teme un’altra convocazione («sicuramente mi richiamano») e da qui la raccomandazione: «Tu sicuramente non rispondi». Sono attività per mantenere Contorno in silenzio, secondo la Procura; nel settembre scorso, poi, anche la moglie di Contorno chiede dei soldi a De Gennaro attraverso Pacetto, il quale ha poi incontrato De Gennaro e l’ha aggiornato sul «contatto».

Per i pm, l’aiuto nella vendita di un immobile era il corrispettivo del silenzio. Carnicelli avrebbe recapitato i messaggi con l’auto di servizio.

Poi ci sono gli archivi. «Io ormai ho distrutto tutto», dice De Gennaro durante un incontro con la Peruzzi. «No, io ho tutto», risponde lei. Le carte parlano di documenti bruciati, anche sull’Addaura (il fallito attentato a Falcone) più degli hard disk affidati a persone diverse (uno al figlio Giulio, un altro a Carnicelli) ed è spuntato anche un computer preso apposta per consultare i materiali. Per i magistrati queste precauzioni servivano a sottrarre documenti alle indagini.

I filoni sono due, i capi tre: depistaggio «dichiarativo» il 15 maggio 2025, contestato a De Gennaro, Pacetto e Contorno; tentato successivamente, per De Gennaro, Pacetto e Carnicelli, perché Contorno non fu più convocato; «materiale» per De Gennaro, Peruzzi e Carnicelli. L’aggravante mafiosa riguarda De Gennaro in tutti i capi: avrebbe coperto soggetti esterni a Cosa nostra, ma che furono suoi complici nella strage e nei depistaggi. Parte del materiale sarebbe finito nelle mani del marito della Peruzzi; De Gennaro e lei avrebbero distrutto altri documenti, conservandone altri senza valore.

L’avviso dell’11 novembre fu notificato il 12 alle 20.40, giorno delle perquisizioni. De Gennaro nominò l’avvocato Franco Coppi. Questo chiarisce anche l’equivoco dei primi giorni: De Gennaro era già indagato prima delle perquisizioni, anche se la Procura aveva precisato che non lo era «per il reato di strage»; alcune cronache però avevano accorciato la frase, cambiandone il significato. Repubblica, il 12 novembre, aveva scritto: «Dunque, allo stato, De Gennaro e gli altri quattro perquisiti non sarebbero indagati». Ma quel «dunque» era di troppo: un procedimento contro ignoti per strage non esclude un’indagine per depistaggio; il Corriere della Calabria, il giorno dopo, aveva messo nel sommario «L’ex capo della polizia non è indagato», salvo riportare nel testo la distinzione corretta. L’Ansa, invece, l’aveva spiegata già il 12 novembre: non indagati per strage non significa non indagati per altri reati. Insomma, la precisazione c’era: bastava leggerla tutta. Il Fatto quotidiano invece si è superato: ha scritto che si cercano responsabilità di soggetti «subordinati» a La Barbera, mentre un comunicato della Procura parlava di «sovraordinate»: in pratica Il Fatto ha capovolto la direzione dell’indagine.

Quanto alla perquisizione a sorpresa, è consentita dagli articoli 247 e 365 del codice di procedura: il difensore può assistervi senza essere preavvertito. L’avviso di garanzia e l’iscrizione nel registro degli indagati sono atti distinti. L’età, poi, era già stata considerata nella richiesta dei domiciliari. Lo stesso De Gennaro conosceva il precedente di Filippo Piritore, un ex funzionario di polizia (poi prefetto) finito ai domiciliari nel 2025 già ultrasettantenne: l’accusa anche per lui era di depistaggio, nel caso sull’omicidio di Piersanti Mattarella. La Cassazione ha poi annullato la misura, ma il 14 novembre 2025, intercettato, De Gennaro diceva al funzionario Francesco Gratteri: «C’è questa cosa di Piritore che mi ha lasciato molto preoccupato». Pensieri che non abbandonavano De Gennaro neanche in una conversazione del 25 febbraio 2026 con Tommaso Profeta, ex funzionario di polizia poi divenuto dirigente di Finmeccanica; De Gennaro dice: « sempre che non mi contestano il concorso in strage o il concorso in omicidio... è tutto prescritto». Ma non proprio tutto: reati a parte, parliamo degli stessi temi sui quali si attende la relazione della Commissione antimafia, e la presidente Chiara Colosimo, dopo aver acquisito il decreto di perquisizione, il 16 novembre ha detto: «Credo che la verità non si prescriva».