Procura a caccia di una regia unica dietro gli attacchi. Vertice al Viminale

Non passa giorno senza nuove minacce, segnalazioni o rivendicazioni. Ma quanto emerge pubblicamente sarebbe solo una parte di un fenomeno più vasto, che sta imponendo alla Procura di Roma e alla Polizia postale un lavoro enorme. A preoccupare sono la frequenza e la gravità degli episodi: alcuni, per gli obiettivi coinvolti e i dati forse sottratti, non sarebbero arrivati alle cronache. Al pm Guccione è stato assegnato un fascicolo sugli ultimi attacchi, mentre un procedimento era già aperto. Da quest’ultimo dovrà essere stralciata la posizione del procuratore Francesco Lo Voi, di competenza di Perugia. Le indagini partono dalle analisi tecniche della Polizia postale e dal coordinamento con l’Anticrimine informatico, anche sotto la direzione di Gabrielli, per cercare eventuali collegamenti. Resta da chiarire se esista una regia occulta. Secondo i primi spunti investigativi riferiti dalla Procura, le minacce personali, distinte dagli episodi dei frigoriferi e dagli allarmi aerei, farebbero in prima battuta pensare all’ingerenza di soggetti russi. Non si esclude però che tracce riconducibili alla Russia siano state utilizzate da terzi per orientare altrove l’attenzione degli inquirenti.

A Palazzo Chigi la linea di comunicazione tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega ai Servizi, è in continuo aggiornamento. E oggi, al Viminale, si terrà un vertice col fine di individuare un giro di vite per proteggersi meglio. Gli apparati di sicurezza, a quanto risulta a Il Giornale, avrebbero per ora stilato una classificazione del livello di pericolosità delle azioni. Se quello relativo ai supermercati è stato considerato di minore intensità, il livello di allerta sarebbe più elevato per gli allarmi bomba sugli aerei giunti via mail. L’intelligence sembrerebbe più orientata nella direzione di una regia unica e coordinata. Russia? Iran? C’è difficoltà nell’individuare il mandante. E anche le rivendicazioni giunte finora potrebbero nascondere il classico depistaggio. Si muove pure il Copasir, che convocherà il capo della polizia postale Ivano Gabrielli.