Silenzio Pd-5s sulla tangentopoli campana

Pacchetti di caramelle per camuffare mazzette, scambiati tra sindaci Pd e imprenditori, pestaggi per recuperare bottiglie di champagne, buste con biglietti da 500 euro consegnati tra i reparti dei supermercati e assunzioni pilotate nelle Asl controllare dalla Regione Campania: l’inchiesta della Procura antimafia di Napoli ricostruisce la «suburra campana in sala campo largo». L’indagine travolge pezzi della classe politica della sinistra. Arrivando fino a Roma, nelle stanze del governo Conte 2 quando erano in ballo nomine decisive. Eppure dai vertici Pd non arrivano commenti. Solo un silenzio carico di imbarazzo. Il grande fustigatore dem, Sandro Ruotolo, resta muto. La segretaria, che festeggiava la vittoria alle ultime comunale del sindaco Pd di Volla Giuliano Di Costanzo, dribbla l’argomento. L’unica voce che si leva è quella del coordinatore provinciale del partito a Napoli Francesco Dinacci che chiede il voto anticipato nel comune di Casoria, uno dei centri travolto dallo scandalo. L’inchiesta colpisce al cuore il potere di Vincenzo De Luca, per 10 anni governatore del Pd in Campania e papà dell’attuale coordinatore campano dei democratici. La linea è quella del silenzio a oltranza. Il bilancio per ora è di 13 arresti, una società sequestrata e 54 indagati. È il sistema di potere rosso che finisce sotto i fari. La conversazione del 30 maggio 2024 tra due imprenditori Marco e Mario Langella (finiti nell’inchiesta) offre lo spaccato del sistema: «Gli ho dato (riferendosi del sindaco Pd ndr) un pacchetto di caramelle». Per gli inquirenti le caramelle sarebbero le mazzette. Nel comune amministrato dal Pd si consuma uno degli episodi più inquietanti: due autisti vengono picchiati per ottenere il pagamento di 1800 euro in una vicenda nata dalla sottrazione di alcune bottiglie di champagne. Ma la vera cassaforte politica ed elettorale del Pd è la sanità. Sotto i riflettori della Procura finisce il manager dell’Asl Napoli Peppe Russo, da ieri sospeso dall’incarico per decreto del presidente della Regione Campania Roberto Fico. Russo è considerato un manager vicinissimo all’attuale vicepresidente Pd della giunta regionale Mario Casillo. Non a caso nell’area in cui insiste l’Asl Napoli 3 c’è il vero feudo elettorale del Pd. Basta leggere i voti raccolti alle ultime regionali: dati da plebiscito sovietico. Nel sottobosco della sanità campana, controllata dalla politica, si compie un caso più unico che raro: lo scambio delle assunzioni dei figli. Il capitolo dell’ordinanza riguarda lo scambio di favori tra il manager dell’Asl (vicino al Pd) Peppe Russo e Tommaso Casillo, numero uno di Soresa, la società di spesa sanitaria e braccio operativo dell’ex governatore De Luca. Secondo i magistrati Casillo avrebbe favorito l’assunzione in Soresa di Annalisa Russo, figlia del manager dell’Asl con qualifica di farmacista mediante scorrimento di graduatoria. Nella stessa società trova posto anche il marito Alfredo Annunziata. E come d’incanto Marianna Casillo, figlia di Tommaso, viene assunta all’Asl Napoli (guidata da Peppe Russo) all’interno del servizio del Poliambulatorio odontoiatrico.