Da tempo hanno i riflettori dell’opinione pubblica puntati addosso. I ricorsi presentati contro la nuova disciplina elettorale, rende il ruolo dei giudici della Consulta (chiamati a giudicare nel merito i ricorsi) estremamente importante per stabilire le modalità delle prossime elezioni politiche in programma nel 2027.

E ieri, nella tradizionale conferenza stampa di insediamento il nuovo presidente della Corte, Francesco Viganò, si è mostrato consapevole dell’urgenza del lavoro che aspetta la Consulta. «Anzitutto dobbiamo aspettare - conferma il neoeletto presidente - che le questioni arrivino alla Corte. Quindi agiremo con tutta la necessaria sollecitudine». La rapidità, sottolinea Viganò, classe 1966 docente di diritto penale, dipende dal tempo in cui approderanno alla Corte le questioni sulla costituzionalità della nuova legge elettorale. Viganò non ha escluso «l’eventuale opportunità di riunire più cause», così da affrontare nel modo più ampio possibile eventuali giudizi di incostituzionalità. Il presidente ha anche spiegato che la legge prevede un termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle ordinanze di rimessione (atto con cui un giudice rimette gli atti alla Consulta perché valuti se una norma di legge da applicare al caso sia in contrasto con la Costituzione).

«Al termine dei 20 giorni - spiega Viganò - il presidente può nominare il giudice relatore normalmente lasciando un altro termine di 30 giorni. Tuttavia questo secondo termine potrebbe essere dimezzato, che vuol dire teoricamente l’udienza potrebbe essere calendarizzata 35 giorni dall’ordinanza sulla Gazzetta ufficiale, salvo non si ritenga opportuno riunire le ordinanze di rimessione». Al momento, infatti, i ricorsi depositati in Corte d’Appello sono 25.

Nel corso della sua presentazione alla stampa Viganò ha trattato altri due temi sui quali la Corte costituzionale è tornata più volte negli ultimi anni come il tema del «fine vita» e la mancanza di una disciplina legislativa che regoli l’attività dei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio).

Viganò ha ricordato l’impegno della Consulta sul fine vita con la sentenza del 2019 che dichiarò parzialmente illegittimo l’articolo 580 del Codice Penale (istigazione o aiuto al suicidio). Il presidente comprende le difficoltà della politica su un tema tanto delicato, però la Corte, dice, «non può riscrivere la legge». Sui Cpr la visione della Consulta è chiara: il controllo di frontiere e immigrazione regolare «risponde a interessi di rango costituzionale».

E in linea con la Ue, ribadisce Viganò, è legittimo l’effettivo rimpatrio degli irregolare come legittimi sono anche i Cpr. «Manca, però - conclude il presidente della Corte costituzionale - una disciplina legislativa che regoli i diritti del migrante detenuto legittimamente nei Cpr».