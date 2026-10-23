Arriva il primo (vero) freddo: dove si andrà vicini a 0°C

La stagione autunnale è ormai quasi arrivata alla sua piena maturazione e le conseguenze sul tempo di tutti i giorni sono evidenti. Oltre al maltempo che tornerà a colpire tutta Italia tra oggi e il fine settimana, un aspetto interessante riguarda le temperature (specialmente le minime) che dopo tanti mesi torneranno molto basse fino a sfiorare gli 0°C.

Arriva l’aria fredda

Sin da venerdì 23 ottobre aria via via più fredda dal Nord Europa scivolerà sulla Francia per poi arrivare in Italia. Oltre alla perturbazione che riporterà piogge e temporali in spostamento da ovest verso est, le temperature subiranno cali anche sensibili in modo diffuso ed evidente tant’é che in alcune aree del Paese si andrà sotto le medie dell’ultima decade di ottobre. Una “novità” rispetto agli ultimi mesi quando le temperature sono rimaste, per gran parte del tempo, al di sopra delle medie del periodo.

Le temperature minime del week-end

“La giornata più fredda di questa fase sarà domenica 25 ottobre”, fanno sapere gli esperti de Ilmeteo.it. Grazie ai cieli sereni, specialmente sulla Pianura Padana nel corso della notte e al primo mattino si toccheranno valori molto bassi e generalmente intorno ai 5-6°C. Nei fondovalle alpini si scenderà ancora di più. “A Bolzano e Trento i termometri potranno toccare i 3-4°C. Questa discesa termica trova piena spiegazione proprio nel rapido rilascio di calore dal suolo verso lo spazio sotto cielo sereno e con calma di vento post-frontale”, sottolineano gli esperti.

Il freddo notturno si farà sentire anche nelle zone interne del Centro: in città come Firenze e Roma le temperature minime scenderanno fin verso gli 8-9°C. Se di notte farà freddo, i valori scenderanno anche nelle ore diurne specialmente al Centro-Nord dove si andrà, quasi ovunque, al di sotto dei 20°C. “A Milano, Torino e Bologna non si andrà oltre i 14-16°C, mentre a Firenze e Roma si raggiungeranno rispettivamente circa 17°C e 18°C”. Calo termico anche al Sud e sulla Sicilia seppur in maniera più contenuta e meno evidente.

Cosa avverrà successivamente

Sembra ormai confermato il ritorno dell’anticiclone la prossima settimana che porterà a nuovi ma contenuti aumenti, specialmente durante le ore centrali della giornata con i termometri che potranno salire al di sopra dei 20°C soprattutto sulle Isole Maggiori. Farà ancora molto fresco, se non freddo, di notte con valori minimi di 7-8°C nelle zone di pianura e collina del Centro-Nord con una notevole escursione termica tra giorno e notte.