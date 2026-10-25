Il nuovo anticiclone durerà 5 giorni: cosa si prevede per Halloween e Ognissanti

Il tempo tende al bello. La fine del mese di ottobre si chiuderà con l’alta pressione in grado di tenere lontane, dall’Italia, le perturbazioni atlantiche almeno fino a venerdì. Farà molto fresco, se non freddo in alcune aree d’Italia, di notte e al mattino a causa di una notevole escursione termica tipica del periodo ma per qualche giorno non si prevedono piogge degne di nota sul nostro Paese. Qualcosa cambierà, invece, a partire dal fine settimana 31 ottobre-1 novembre con l’arrivo di un fronte freddo, nubi, piogge e la neve in montagna.

Il dominio dell’anticiclone

Iniziando dalla stretta attualità, l’Italia è dominata da correnti fredde settentrionali che accompagnano nubi alte e stratiformi che non daranno origine a fenomeni. Al contrario, le temperature sono già in diminuzione e lo saranno anche nella prossima notte con valori minimi piuttosto frizzanti che scenderanno al di sotto degli 8-10°C sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro mentre, durante le ore diurne, ecco che i valori massimi grazie al maggior soleggiamento causato dall’alta pressione, saliranno al di sopra dei 20°C specialmente al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Il cambio di scenario

“Secondo le ultime proiezioni del Centro Europeo, un primo sblocco atmosferico è atteso nella seconda parte di settimana - spiegano gli esperti de Ilmeteo.it - da venerdì 30 ottobre in poi è attesa l’irruzione di un fronte più freddo ed instabile in discesa dall’Europa nordorientale”.

Cosa accadrà ad Halloween

Il primo giorno del prossimo fine settimana, sabato 31 ottobre, coincide con l’ormai nota festività di Halloween. Mancano ancora sei giorni e si dovrà capire l’esatta traiettoria del fronte freddo ma, secondo le proiezioni disponibili oggi, nubi e precipitazioni dovrebbero colpire soprattutto Sud e Sicilia. Qualche fenomeno è possibile anche al Nord-Ovest, nubi in aumento ma sostanzialmente asciutto altrove. Le temperature, massime e minime, subiranno un sensibile calo a causa del fronte freddo sul nostro Paese: i valori scenderanno al di sotto delle medie del periodo.

Cosa accadrà per Ognissanti

Domenica 1° novembre, giornata in cui si celebrano Tutti i Santi, potrebbe prendere vita un vortice di bassa pressione che colpirebbe più direttamente soprattutto le regioni centro-meridionali con una fase di maltempo. Meteo migliore, ma freddo, al Nord. Come sottolineato, infine, andranno monitorati gli aggiornamenti dei prossimi giorni per capire l’esatta evoluzione e le regioni più colpite dai fenomeni.