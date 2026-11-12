Maltempo, fiumi esondati e frane tra Toscana e Liguria: centinaia di sfollati e persone isolate. Dove scatta l’allerta arancione

Alcune regioni italiane sono pesantemente bersagliate dall’ondata di maltempo giunta nella giornata di mercoledì 11 con il clou che si è raggiunto in queste ore. Particolarmente colpite Toscana e Liguria con allagamenti, esondazioni di fiumi ed evacuazioni.

Il Serchio esonda in Toscana

In particolare, il Serchio è esondato sulla Statale 12 nel Lecchese e una portata da record di quasi 1.300 metri cubi al secondo. Alcune frane hanno colpito la stessa arteria stradale per le piogge incessanti che cadono ormai da 24 ore. In provincia di Pistoia, poi, si registra un’altra esondazione, quella del torrente Brana compromettendo la viabilità. Sotto controllo, invece, il fiume Arno come ha comunicato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel complesso, sono state una sessantina le persone evacuate dalle loro abitazioni mentre una cinquantina, come racconta RaiNews24, sono isolate. A Massa un centinaio di persone sono sfollate a causa delle piogge incessanti e numerosi allagamenti: messo a disposizione il Palazzetto dello Sport come prima assistenza.

Migranti tratti in salvo a Ventimiglia

Come avvenuto ieri, ancora una volta a fare i conti con piogge intense e persistenti è la provincia di La Spezia dove si è reso necessario evacuare alcuni nuclei familiari per una frana che, come spiega SkyTg24, nel pomeriggio ha colpito il quartiere Valdellora. Ancor più delicata la situazione a Ventimiglia dove 16 migranti sono stati salvati dalla piena del fiume Roja che ha travolto il loro accampamento sotto una linea ferroviaria.

Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Nel corso della giornata di giovedì 12 novembre sono stati almeno 130 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province più colpite, ovvero quelle di Spezia in Liguria e Massa-Carrara in Toscana.

Ancora allerta meteo

Per la giornata di venerdì 13 novembre sarà ancora allerta arancione per una parte di Toscana ed Emilia-Romagna così come per una parte di Lazio e Liguria. Allerta gialla sui restanti settori di queste regioni ma anche per Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, Basilicata e Calabria.