Non c’eravamo più abituati. Gran parte d’Italia sta facendo i conti con un afflusso di aria fredda di origine nord europea che ha fatto crollare le temperature portandole su valori consoni con la stagione invernale. Questa mattina gran parte delle regioni settentrionali si sono risvegliate con temperature molto vicine a 0°C, fa freddo anche al Sud e sulla Sicilia dove è arrivata la prima vera nevicata della stagione sull’Etna (da.

Ulteriore calo delle temperature

Non c’è nulla di straordinario, si intenda, ma in epoca di riscaldamento globale e con temperature troppo spesso superiori alle medie, si nota un cambiamento di tendenza. Dopo i venti freddi che hanno soffiato specialmente nella giornata di sabato 28 novembre, la giornata di domenica da un lato vedrà il ritorno a condizioni di maggiore stabilità con cieli al Nord e sulle regioni tirreniche, ancora nubi e qualche precipitazione sulle adriatiche centro-meridionali e all’estremo Sud ma l’elemento saliente è rappresentato dalle temperature minime in ulteriore diminuzione.

I valori previsti (di notte e di giorno)

La presenza di cieli sereni e assenza di vento farà scendere “le temperature minime fino a valori tra 0 e 4°C sulle pianure del Nord (specie nelle zone di aperta campagna), con prime locali gelate al mattino presto - spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it - tra 1 e 6°C nelle zone interne del Centro. Si registreranno invece 3-8°C nell’entroterra del Sud e 7-13°C lungo le coste”.

L’inizio della prossima settimana, a cominciare da lunedì 30 dicembre, vedrà minime ancora più basse perché il consolidarsi dell’anticiclone sarà accompagnato da aria ancora più fredda nei bassi strati dell’atmosfera. Di notte farà ancora più freddo con le minime che scenderanno sotto zero (fino a -2°C) sulla Pianura Padana e le valli del Centro con diffuse gelate al primo mattino.

Ricordiamo che martedì 1 dicembre vedrà l’inizio dell’inverno meteorologico. L’esperto Gussoni spiega che anche durante le ore diurne il clima si manterrà piuttosto freddo. “Le massime si manterranno contenute con valori anche di giorno sotto i 6°C al Nord, intorno agli 8-10°C al Centro e fino a 14°C al Sud e Isole”.

Temperature inferiori alle medie

L’aria fredda che sta giungendo in queste ore sull’Italia non farà una toccata e fuga come più volte avvenuto in passato. Se da un lato il clima si manterrà asciutto a parte brevi piogge e acquazzoni all’estremo Sud nel corso della settimana prossima, le temperature massime e minime saranno ancora fredde. “La prima settimana di dicembre si aprirà sotto l’influenza di una configurazione barica caratterizzata dall’alta pressione sull’Europa occidentale e da un continuo afflusso di aria fredda dai quadranti orientali verso il Mediterraneo centrale, responsabile di valori termici inferiori alla norma su tutta la Penisola”.

Rispetto alle medie storiche della prima decade di dicembre, dunque, le temperature massime si porterebbero su valori inferiori alle medie del periodo di 2-4°C: al Nord le massime non andranno al di sopra di 8-10°C così come sulle aree interne del Centro; comprese tra 11-15°C sulle zone costiere tirreniche e adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori.

Ma di notte, nei prossimi giorni, farà ancora più freddo. “L’inversione termica al suolo farebbe scendere le minime fino a -3/1°C sulle pianure del Nord e nelle vallate appenniniche centrali con gelate diffuse, mentre nelle aree pianeggianti interessate da nebbie persistenti anche le massime diurne resterebbero più basse rispetto ai settori pedemontani soleggiati”, conclude l’esperto.