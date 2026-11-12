Duran Duran, Roger Taylor lascia la band per motivi di salute: l’addio del batterista

Roger Taylor lascia i Duran Duran. Il batterista ha annunciato che non farà più parte della band britannica a causa di un problema di salute che negli ultimi tempi è progressivamente peggiorato. Una scelta difficile, arrivata dopo aver consultato i medici e aver valutato le conseguenze che continuare a suonare potrebbe avere sul suo benessere. Per il musicista, 66 anni, si chiude così un’esperienza iniziata alla fine degli anni Settanta e diventata una parte fondamentale della sua vita. “È una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Suonare la batteria in questa band è stata la gioia della mia vita e non potrò mai ringraziare abbastanza i fan per l’affetto che ci hanno dimostrato negli anni. Ma il mio acufene è progressivamente peggiorato e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i medici”, ha spiegato Taylor in una dichiarazione.

L’addio dopo una stagione ricca di successi

Il batterista ha scelto di concludere il proprio percorso con i Duran Duran in un momento particolarmente positivo per il gruppo. Tra le esperienze più recenti ha ricordato il successo del tour nel Regno Unito e in Europa, il concerto da headliner al BST Hyde Park, l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e il ritorno in studio con Nile Rodgers, storico leader degli Chic, con cui la band aveva già collaborato, tra gli altri, per il brano “Notorious”. “Stabilire il momento giusto per tutto questo non è stato facile, ma me ne vado dopo aver vissuto un periodo davvero straordinario. Non avrei potuto desiderare un capitolo finale migliore, con tanti momenti speciali che conserverò per sempre. Vado avanti con immenso orgoglio”, ha dichiarato. Taylor ha poi rivolto un pensiero ai compagni Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor, sottolineando di provare nei loro confronti “nient’altro che amore”.Anche gli altri componenti del gruppo hanno commentato la decisione, assicurando pieno sostegno al musicista. “Roger è nostro fratello. Il suo modo di suonare ha contribuito a definire il sound dei Duran Duran fin dagli inizi e il suo ritorno nella band, nel 2001, è stato molto importante per tutti noi”. I compagni hanno aggiunto di condividere la scelta e di augurargli salute e serenità, precisando che continuerà a essere parte della famiglia della band, mentre il gruppo proseguirà con nuovi progetti. La decisione, hanno spiegato, è stata presa dopo un’attenta valutazione e un confronto con i medici; la tutela dell’udito e della salute nel lungo periodo deve venire prima di tutto.

Dagli esordi a Birmingham al ritorno nel 2001

Roger Taylor è stato uno dei primi membri dei Duran Duran, fondati a Birmingham nel 1978 insieme a Nick Rhodes e John Taylor. In seguito si unirono Simon Le Bon e il chitarrista Andy Taylor, dando vita alla formazione che avrebbe conquistato il pubblico internazionale. Il batterista suonò nei primi tre album del gruppo, pubblicati tra il 1981 e il 1983, che ottennero un enorme successo su entrambe le sponde dell’Atlantico e contribuirono a definire il pop new wave degli anni Ottanta. Dopo l’esibizione al Live Aid del 1985, Taylor decise di lasciare la band. Anni dopo spiegò di aver sentito il bisogno di ritrovare la propria identità, lontano da un’esperienza in cui essere parte di un gruppo così riconoscibile poteva portare a perdere di vista se stessi. “Può sembrare un cliché, ma avevo bisogno di conoscermi meglio. Quando fai parte di una band del genere, vieni identificato soprattutto come componente di un insieme. E rischi di perdere te stesso”. Il primo ritorno fu nel 1994, anche se soltanto per un breve periodo. Nel 2001 rientrò stabilmente nella formazione e riprese a registrare con i compagni: da “Astronaut”, uscito nel 2004, fino a “Danse Macabre”, pubblicato nel 2023. Nel corso della carriera con il gruppo ha suonato in dieci album di successo, contribuendo anche a due singoli arrivati al primo posto delle classifiche britanniche, “Is There Something I Should Know?” e “The Reflex”. Tra i brani più celebri figura inoltre “A View to a Kill”, realizzato nel 1985 per la colonna sonora dell’omonimo film di James Bond e “Wild Boys”. Dopo quasi cinquant’anni di storia musicale, Taylor si prepara dunque a voltare pagina. Non sarà più dietro la batteria dei Duran Duran, ma il legame con la band e con i suoi fan, come ha voluto sottolineare, resterà intatto.