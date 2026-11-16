Elisa si commuove in tv e canta per la fan morta prima del concerto

La morte di Monica Massimi ha profondamente colpito la comunità dei fan di Elisa e la stessa cantante, che si è trovata a fare i conti con una tragedia proprio nel luogo in cui avrebbe dovuto incontrare il suo pubblico. La donna, 55 anni, bolognese e madre di due figli, era arrivata sabato 14 novembre all’Estragon di Bologna insieme al marito Alessandro e a un’amica per assistere al concerto riservato agli iscritti al fan club. Ma poco prima dell’inizio dello spettacolo è stata colta da un malore, si è accasciata a terra ed è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola, dove è morta. Erano circa le 19.40 quando Monica si è sentita male ed è crollata a terra, a pochi metri dal palco. Immediato l’intervento dei soccorsi: la donna è stata trasportata al Policlinico Sant’Orsola, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Elisa, informata dell’accaduto, ha deciso di annullare lo spettacolo. È stata lei stessa a salire sul palco insieme all’organizzatore Lele Roveri per comunicare la notizia alle circa 800 persone presenti. Visibilmente scossa, la cantante si era rivolta al pubblico spiegando: “Ciao ragazzi, mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale”. Poi aveva aggiunto: “Non ci sono parole. Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso”.

La dedica a Monica durante Che tempo che fa

Il giorno successivo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Elisa ha scelto di cambiare completamente il programma della sua partecipazione. Al posto della promozione di Kintsugi, il nuovo album atteso per il 27 novembre, ha voluto dedicare il suo spazio televisivo a Monica e alla sua famiglia. Un gesto con cui la cantautrice ha trasformato un appuntamento professionale in un momento di ricordo. Prima di esibirsi, ha raccontato di aver contattato il marito della donna per sapere quale fosse la sua canzone preferita. “Ho sentito il marito di Monica, che saluto, che so che ci stanno guardando da casa, Alessandro, e saluto anche i suoi figli Thomas e Nicole”, ha detto rivolgendosi ai familiari. Poi ha spiegato: “Ho chiesto ad Alessandro qual’era la canzone preferita di Monica perché volevo dedicargliela”. La scelta è caduta su Eppure sentire, brano del 2007 tra i più amati del repertorio dell’artista. Era proprio la canzone che Monica avrebbe voluto ascoltare durante il concerto di Bologna. “Io sono qui solo per mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera e per dedicare a Monica questa canzone perché me l’avrebbe voluto sentire ieri”, ha spiegato Elisa prima di cantare.

La riflessione di Elisa: “Il mondo di oggi è un po’ brutale”

Nel corso della trasmissione, la cantante ha allargato il discorso alla difficoltà di fermarsi, anche quando le circostanze lo richiederebbero. Una riflessione che ha accompagnato il ricordo della fan e il racconto di quanto accaduto nelle ore precedenti. “Ci sono dei momenti in cui è molto complicato ed è tutto un equilibrio sottile, siamo molto esposti e fa parte del gioco essere così esposti”, ha osservato, ricordando al tempo stesso il privilegio di poter scrivere canzoni e accompagnare, attraverso la musica, le emozioni delle persone. “Far parte della colonna sonora della vita delle persone è un onore enorme e anche una responsabilità”, ha aggiunto. Poi il pensiero si è spostato sui ritmi e sulle dinamiche del mondo contemporaneo: “Il mondo di oggi è un po’ brutale in generale perché a volte non ci si può fermare quando ci si dovrebbe fermare, quando sarebbe doveroso invece fermarsi”. Elisa ha precisato che non si tratta di una responsabilità individuale, ma di un problema più ampio: “Questa è un po’ la brutalità di un sistema, non è un individuo, è proprio un sistema”. Infine, ha rivolto un pensiero alla propria comunità di fan, ancora profondamente colpita dalla tragedia; un invito a rimanere uniti e a non dimenticare quanto ogni momento possa essere prezioso.