Laura Pausini vince i Latin Grammy: “Lacrime di gioia e orgoglio”

I Latin Grammy 2026 parlano italiano: Laura Pausini si è aggiudicata il premio per il miglior album pop tradizionale con “Yo canto 2”, il suo disco di cover in spagnolo uscito a febbraio. Per la cantante di Solarolo si tratta del quinto Latin Grammy in carriera, ottenuto a ventuno anni di distanza dal primo premio latino vinto nel 2005. Per motivi di salute Laura non era presente a Las Vegas per ricevere tra le sue mani la statuetta, ma sui social network ha festeggiato a distanza, registrando un video di ringraziamenti.

Il video sui social

“Che meraviglia assoluta ricevere questo Latin Grammy! Lacrime di felicità e orgoglio si stanno riversando nei miei occhi. Sono profondamente grata all’Accademia e a tutti i cantanti e compositori spagnoli e latini a cui continuo a rendere omaggio in ogni concerto”, ha detto visibilmente emozionata Laura Pausini su Instagram, proseguendo: “Mi sento commossa e pieno di gratitudine per questo enorme privilegio che ho la fortuna di poter vivere! Dall’Italia e con la febbre ringrazio tutti i produttori, musicisti e artisti che mi hanno sostenuto e hanno reso possibile questo album, un sogno che ho desiderato realizzare per anni e a cui ho dedicato la mia anima e la mia voce. Grazie anche al mio intero team! Dedico questo premio al mio amico Walter, a mio fratello e il mio cane Marlon”. Infine l’artista ha scherzato su come ha festeggiato la vittoria: con cracker e cioccolato, rinunciando all’alcol a causa dell’influenza.

Un lavoro di squadra

Quasi come se sapesse che il premio era già nelle sue mani, nei giorni precedenti alla premiazione Laura Pausini ha voluto ringraziare non solo il suo team, ma anche alcune delle persone che le hanno permesso di realizzare “Yo canto 2”. Da Gloria ed Emilio Estefan, che le hanno dato il brano “Oye Mi Canto”, ai produttori Edgar Barrera, Julio Reyes Copello e Richi Lopez per gli arrangiamenti, fino al più importante, il marito Paolo Carta. A lui Laura ha voluto dedicare un ringraziamento particolare: “Il produttore che mi conosce meglio al mondo è Paolo, perché, oltre a essere il mio produttore, è anche mio marito. Conosce cosa ascolto e capisce perché ho voluto fare questo album, come omaggio ai cantanti spagnoli e latini. Mi ha aiutato a registrare più di cento demo prima di scegliere le canzoni finali”.

Nel post Instagram a lui dedicato, la cantante ha raccontato anche parte del processo creativo che ha accompagnato la realizzazione dell’album: “Abbiamo passato mesi a parlare delle diverse direzioni musicali, scambiandoci idee e cercando nuovi suoni, sempre con l’intento di rispettare l’essenza delle versioni originali. A volte non eravamo d’accordo sulle scelte delle canzoni o sugli arrangiamenti, e per convincerlo a cambiare idea, considerando che è ancora più testardo di me, ci è voluto un po’ di tempo! Grazie per avermi ascoltato, per aver condiviso le tue idee con me e per aver portato in vita 14 canzoni di alcuni dei miei cantanti preferiti, con alcune delle canzoni più importanti della mia vita, che sono venute in modo meraviglioso con i tuoi arrangiamenti. E’ stato meraviglioso trascorrere più di un anno insieme in studio, plasmando questo progetto che desideravo tanto”.