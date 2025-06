Laura Pausini, chi è il marito Paolo Carta che è anche il suo chitarrista

Ascolta ora 00:00 00:00

Laura Pausini torna protagonista in televisione con la serata-evento "Laura 30 World Tour" prodotto da Friends TV. Il docu-concerto dall'Unipol Forum di Assago si Milano - tappa del "Laura Pausini World Tour 2023/2024" che ha toccato oltre 80 città - ripercorre gli oltre trent'anni di carriera e di grandi successi attraverso la voce unica e coinvolgente della pop star e va in onda in prima serata su Canale 5 (sabato 14 giugno). Con lei sul palco ci sarà la sua band, compreso il marito, Paolo Carta, che è anche il suo chitarrista.

Paolo Carta, chi è

Classe 1964, Paolo Romano Carta è un musicista e produttore discografico. Dopo aver studiato chitarra classica per molti anni, inizia la sua carriera come chitarrista della band Banco del Mutuo Soccorso nel 1987. L'anno successivo incontra Adriano Celentano e collabora con lui al disco "Il re degli ignoranti" e anche alla trasmissione Fantastico 8 prima di partire in tour con il Molleggiato. Negli anni '90 collabora con molti artisti della scena musicale italiana e internazionale: Eros Ramazzotti, Riccardo Cocciante, Max Pezzali, Whitney Houston, Lionel Richie e Gloria Gaynor. Nello stesso periodo pubblica il suo primo album "Domande" e collabora alla realizzazione di alcune sigle di cartoni animati in onda sulle reti Mediaset oltre a partecipare a Sanremo Giovani e poi al Festival di Sanremo '97 nelle Nuove Proposte.

L'incontro con Laura Pausini

La svolta nella carriera di Paolo Carta arriva nel 2005, quando il musicista viene scelto per entrare a fare parte della band di Laura Pausini. La cantante è in procinto di partire con il suo "World Tour 2005" e sta selezionando i musicisti che la accompagneranno in giro per il mondo. Grazie alla sua lunga esperienza Paolo entra nel gruppo e il feeling con Laura è immediato, ma ci vorrà tempo prima che Pausini capitoli: " Non volevo stare con una persona che aveva già avuto una famiglia. Ma non ci ho potuto fare niente perché ero innamorata pazza di lui e lui di me ", raccontò Laura Pausini a Verissimo nel 2013. Il 2005 segna così l'inizio di un amore ma anche di un sodalizio artistico visto che Paolo Carta segue anche la produzione e l'arrangiamento degli album di Laura Pausini e è anche autore di alcuni brani come "Se non te", "Ciao" e "Invece no".

Le nozze a sorpresa

Il 22 marzo 2023 Paolo Carta e Laura Pausini si sono sposati in gran segreto alla presenza di pochi amici e parenti, esattamente dieci anni dopo la nascita della loro figlia, Paola, venuta alla luce nel 2013.

Per Carta si è trattato delle seconde nozze dopo quelle celebrate nel 1994 con Rebecca Galli, sua prima moglie, dalla quale ha avuto tre figli: Jader, Jacopo e Joseph. Quest'ultimo ha seguito le orme del padre nel mondo della musica con lo pseudonimo die lo scorso anno è stato concorrente del talent Amici di Maria De Filippi.