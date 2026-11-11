Allarme bomba a Roma, paura e caos nelle scuole: evacuati diversi istituti. Traffico in tilt

La minaccia è arrivata direttamente nelle caselle di posta elettronica degli istituti scolastici. Poche righe per annunciare la presenza di un ordigno esplosivo all’interno di un edificio sono bastate a far scattare l’allarme e interrompere le lezioni. A Roma la mattinata si è trasformata in una corsa alle evacuazioni, con studenti e insegnanti costretti a lasciare le aule, dirigenti impegnati a contattare le autorità e famiglie in attesa di notizie. Le segnalazioni hanno raggiunto diversi quartieri della Capitale e hanno richiesto l’intervento di polizia e carabinieri, impegnati nelle verifiche per escludere la presenza di dispositivi pericolosi. Fortissime le ripercussioni sulla viabilità con interi quartieri bloccati dal traffico e controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine.

Dal Tuscolano a Porta Metronia, gli istituti evacuati

Tra le zone maggiormente interessate c’è il quadrante Appio-Tuscolano. Qui le segnalazioni hanno riguardato l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, in Largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda e il Rodari di via Norcia. Coinvolta anche la scuola secondaria di primo grado Sibari, nei pressi di Porta Metronia. L’allarme ha raggiunto inoltre alcune scuole primarie e asili nido della zona. Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici e, in alcuni casi, sono state organizzate le operazioni per accompagnarli in luoghi sicuri, in attesa delle indicazioni delle autorità. Per le famiglie sono state ore di preoccupazione, mentre le attività didattiche venivano sospese per consentire i controlli.

Allarme anche a Prati: evacuati Mamiani, Tacito e Talete

Le comunicazioni non hanno risparmiato il quartiere Prati, dove l’allarme ha interessato tre istituti: il liceo Talete, il Mamiani e il Tacito ma non solo. Anche in queste scuole studenti e personale sono stati fatti uscire per consentire le verifiche di sicurezza. Una delle collaboratrici scolastiche ha raccontato che, dopo l’allarme, sono arrivati gli agenti della Questura per effettuare un primo sopralluogo nei plessi, accompagnati dai dirigenti scolastici e dal personale ausiliario rimasto negli istituti. Altre segnalazioni hanno interessato istituti in differenti zone della Capitale. Tra quelli citati nelle ricostruzioni della giornata figurano l’istituto comprensivo Largo San Pio V, la scuola dell’infanzia Ranocchio Scarabocchio e il liceo Seneca. La Prefettura, secondo quanto riferito, avrebbe ricevuto segnalazioni relative a una ventina di istituti romani, numeri destinati ad un aggiornamento, che restituisce la portata dell’emergenza nella città, ben oltre i singoli quartieri inizialmente interessati.

Le verifiche e la pista dell’attacco informatico

Dietro l’emergenza ci sarebbe una comunicazione anonima riconducibile alla stessa ondata di messaggi minatori che ha raggiunto numerose altre scuole italiane. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per verificare le segnalazioni e ricostruire l’origine delle e-mail. Resta da chiarire anche la modalità con cui i messaggi sono stati recapitati agli istituti e se siano stati coinvolti i sistemi informatici delle scuole. La Prefettura di Roma avrebbe confermato la natura informatica dell’allarme, mentre non sono ancora emersi elementi sufficienti per identificare gli autori. L’episodio ricorda quanto accaduto il 2 novembre, quando una precedente ondata di e-mail aveva coinvolto anche otto scuole romane, provocando evacuazioni e controlli. In quel caso diversi allarmi erano risultati infondati.