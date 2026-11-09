“Come uccidono le brave ragazze”. Quei libri sequestrati nella casa della ricina

Due romanzi dai titoli che non passano inosservati nel contesto di un’inchiesta per duplice omicidio. Nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, dove lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia Sara sono state avvelenate con la ricina, la Polizia ha sequestrato Come uccidono le brave ragazze e Una brava ragazza è una ragazza morta, due libri della scrittrice britannica Holly Jackson. I volumi sono stati trovati durante la perquisizione effettuata venerdì 6 novembre dalla Squadra Mobile di Campobasso, che ha portato via anche due vecchi telefoni cellulari.

La saga di Holly Jackson tra i reperti acquisiti

I due romanzi fanno parte della trilogia pubblicata da Holly Jackson tra il 2019 e il 2021, diventata un successo internazionale e da cui è stata tratta anche una serie televisiva per Netflix. Protagonista è Pippa Fitz-Amobi, una ragazza di 17 anni che decide di indagare su un caso di omicidio, finendo per esporsi a situazioni sempre più pericolose. Il primo volume, Come uccidono le brave ragazze, ha dato il nome alla saga. Il secondo è Brave ragazze, cattivo sangue, mentre il terzo, uscito nel 2021, si intitola Una brava ragazza è una ragazza morta. Proprio il primo e il terzo libro sono stati sequestrati dagli investigatori. Non è chiaro se la Polizia stesse cercando specificamente quei volumi o se il ritrovamento sia avvenuto durante gli accertamenti.

Le novità sull’avvelenamento di Antonella e Sara

La perquisizione si è svolta nell’abitazione di via Risorgimento, rimasta sotto sequestro per circa dieci mesi. La Procura di Larino indaga contro ignoti per il duplice omicidio volontario delle due donne, avvelenate con una sostanza altamente tossica durante un pranzo o una cena tra il 23 e il 24 dicembre 2025. Non è la prima volta che nel corso delle attività investigative vengono prelevati libri dalla casa. In una precedente perquisizione, nello studio di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, era stato sequestrato anche Tiro al piccione, romanzo autobiografico che racconta la vicenda di un reduce di Salò diviso tra due donne. Anche questo volume è entrato tra i materiali acquisiti dagli investigatori, che proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica del duplice omicidio.

Dissequestrata la casa, restituite le chiavi a Gianni Di Vita

Concluso il sopralluogo, durato diverse ore, sono stati tolti i sigilli all’abitazione e le chiavi sono state riconsegnate a Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. L’uomo ha espresso sollievo per la possibilità di tornare nella propria casa: “Sono felice di aver riavuto le chiavi di casa”. Nei giorni precedenti aveva anche manifestato insofferenza per le numerose ricostruzioni circolate sui media: “Ogni giorno ne esce una nuova sui giornali, non posso smentire tutto. Sarà l’ultima volta che parlo io”. Resta intanto attesa per gli esiti degli accertamenti sui reperti e sugli alimenti sequestrati in precedenza, analizzati anche con il supporto degli specialisti del Robert Koch-Institut di Berlino. Durante il sopralluogo tecnico del 30 luglio erano stati raccolti 131 campioni e reperti. I risultati delle analisi sono attesi dagli investigatori per aggiungere nuovi elementi alla ricostruzione della vicenda.