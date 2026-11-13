Famiglia del bosco, rigettato il ricorso dei genitori. I bambini non tornano a casa

I tre bambini della “famiglia nel bosco” non torneranno per il momento a vivere stabilmente con i genitori. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando l’ordinanza del Tribunale per i minorenni e il programma di ricongiungimento graduale già avviato. I piccoli resteranno quindi nella casa famiglia di Vasto, dove continueranno a frequentare la scuola pubblica. Gli incontri con mamma e papà proseguiranno durante la settimana e nei fine settimana, quando potranno dormire nella casa di Palmoli. A rendere nota la decisione è stato l’avvocato della famiglia, Simone Pillon, che ha annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. “Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion”, ha dichiarato il legale.

Le obiezioni dei legali della famiglia

Nel commentare il provvedimento, Pillon ha riferito che la Corte ha confermato la validità della consulenza tecnica e l’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Secondo il legale, tuttavia, non sarebbero state adeguatamente considerate alcune delle osservazioni presentate dalla difesa, in particolare quelle relative ai possibili effetti della permanenza dei bambini nella comunità. “La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia”, ha affermato l’avvocato. Pillon contesta inoltre che non siano state accolte le argomentazioni relative alla scelta della scuola da parte dei genitori e alla natura residuale del collocamento dei minori fuori dal nucleo familiare. “Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata”, ha aggiunto. Su questi aspetti e sugli altri punti contestati, la famiglia presenterà nei prossimi giorni ricorso in Cassazione.

Il percorso di rientro graduale

Il rigetto del reclamo non interrompe il percorso di riavvicinamento tra genitori e figli già in corso. I bambini continueranno a vivere nella struttura di Vasto e a frequentare la scuola nella città abruzzese, ma potranno trascorrere con Catherine e Nathan i fine settimana nella loro abitazione di Palmoli, oltre agli incontri previsti durante la settimana. Lo stesso Pillon ha sottolineato che il programma proseguirà secondo le modalità già stabilite. “La Corte Abruzzese ha tuttavia confermato il piano di rientro graduale già in essere e che sta procedendo, anche perché i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo”, ha concluso il legale.