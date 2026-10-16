Famiglia nel bosco, svolta dopo 11 mesi: i tre bambini dormiranno con mamma e papà per tutto il weekend

Per la famiglia nel bosco arriva una novità attesa da mesi. I tre bambini potranno trascorrere il fine settimana con i genitori, condividendo con loro anche le notti nella nuova abitazione. A comunicarlo è stato l’avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia nel percorso giudiziario. “Abbiamo appena avuto una splendida notizia: i bambini potranno trascorrere il prossimo fine settimana a casa con i loro genitori, liberamente e senza alcuna presenza estranea alla famiglia”, ha dichiarato il legale in una nota. Il provvedimento rappresenta un nuovo passaggio dopo l’allontanamento dei minori, disposto nel novembre 2025 dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Da allora, i contatti con Catherine e Nathan sono stati scanditi da incontri organizzati nell’ambito di un percorso graduale.

La gioia di Catherine e Nathan

La notizia è stata accolta con grande emozione dai genitori, che da mesi attendono di poter ricostruire la quotidianità con i figli. “Mamma Catherine e papà Nathan sono molto felici. Grande gioia per tutti dopo mesi di lavoro e di esercizio della virtù della pazienza”, ha riferito Pillon. Il legale ha evidenziato i progressi compiuti dalla famiglia, spiegando che il percorso verso la riunificazione sarebbe ormai vicino a una fase decisiva: “La strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali”. Nella stessa comunicazione, Pillon ha rivolto un appello ai mezzi di informazione affinché venga tutelata la riservatezza dei genitori e, soprattutto, dei minori: “Si chiede alla stampa di rispettare questo momento così prezioso, lasciando adeguata privacy alla famiglia”.

Il fine settimana nella nuova casa di Palmoli

I tre fratelli soggiorneranno nella nuova abitazione di Palmoli, in provincia di Chieti, concessa dal Comune in comodato d’uso gratuito per due anni. Qui potranno dormire nella loro camera insieme a Catherine e Nathan, trascorrendo un periodo prolungato con entrambi i genitori senza la presenza di persone esterne al nucleo familiare. Durante il giorno, i bambini potranno inoltre tornare al casolare nel bosco in cui vivevano prima dell’allontanamento, per rivedere gli animali e salutare i vicini. La casa di Palmoli diventa così il luogo in cui sperimentare una nuova fase della vita familiare, dopo mesi caratterizzati dalla separazione e da incontri programmati.

Dagli incontri diurni al primo weekend insieme

Il fine settimana arriva dopo una serie di appuntamenti che hanno progressivamente riavvicinato i bambini ai genitori. Il percorso è stato delineato dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila con un provvedimento depositato il primo settembre, prevedendo un passaggio graduale dagli incontri diurni a periodi più lunghi trascorsi insieme. Il 22 settembre i tre fratelli avevano visitato per la prima volta la nuova abitazione di Palmoli. Il 29 settembre erano tornati dai genitori, trascorrendo con loro circa un’ora e mezza. In quell’occasione avevano condiviso momenti di quotidianità, tra giochi, biscotti allo zenzero e una cena preparata da Catherine. Il prossimo fine settimana segna un ulteriore avanzamento del percorso. Le tappe successive dipenderanno dalle decisioni delle autorità competenti e dalle modalità individuate per tutelare il benessere dei bambini.