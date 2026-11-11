Garlasco, torna a parlare Sempio: “Il giudice non si faccia influenzare da tutta questa pressione”

La pressione mediatica sul caso Garlasco, il ruolo del giudice chiamato a decidere sul suo eventuale rinvio a giudizio e la speranza di chiudere la vicenda già nell’udienza preliminare. Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare ai microfoni di “Porta a Porta”, su Rai 1, soffermandosi anche sul clima che accompagna gli ultimi sviluppi giudiziari. Un’attenzione che, secondo Sempio, rende particolarmente delicato il compito del giudice Luca Riganti, al quale ha rivolto un preciso auspicio: non lasciarsi condizionare dalle pressioni esterne.

“Comprendo che sia in una posizione complicata, ma confido che sapranno fare il loro lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è”, ha dichiarato Sempio, riferendosi al magistrato che dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio.

La nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, ha riportato al centro dell’attenzione Sempio, amico del fratello della vittima. Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della giovane. La Procura di Pavia ha riaperto il fronte investigativo nei confronti di Sempio. Il giovane - che ha sempre respinto ogni addebito - era già stato oggetto di accertamenti in passato, conclusi con l’archiviazione, mentre pochi giorni fa è arrivata la richiesta di processo da parte della Procura guidata da Napoleone.

Nel corso dell’intervista, Sempio ha commentato anche l’arrivo dell’udienza preliminare, accolta come un’occasione per chiarire la propria posizione: “Meno male che finalmente è arrivata. Nulla che non ci aspettassimo, speriamo di rifare tutto più in fretta possibile”. L’obiettivo dichiarato è evitare che la vicenda approdi a un processo. Alla domanda sulla possibilità di dissipare tutti i dubbi che ancora lo riguardano, Sempio ha risposto: “In generale, sì. Spero di riuscire a risolverli tutti in udienza preliminare e di non andare oltre. Però penso sia fattibile”.