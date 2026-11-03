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Cronaca nera

Delitto di Garlasco, la procura chiede il processo per Andrea Sempio: “Ha agito con crudeltà e odio”

Chiesto il rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà. Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi. La richiesta dovrà essere ora valutata dal gup dopo l’udienza preliminare

Redazione web
Andrea Sempio esce dalla caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti accompagnato dai suoi avvocati, Milano 13 Marzo 2025. ANSA/MATTEO CORNER
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La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.

Secondo i pm, “dopo una iniziale colluttazione”, Sempio avrebbe “colpito reiteratamente la vittima con un corpo contundente” alla testa, “dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra”, facendola cadere a terra. Subito dopo l’avrebbe trascinata verso la porta della cantina. La ragazza avrebbe provato a reagire e sarebbe stata colpita di nuovo da Sempio “con almeno 3-4 colpi in regione parieto-temporale sinistra, in regione parietale posteriore, lungo la linea mediana ed in regione parietale sinistra paramediana” al punto da perdere i sensi.

A quel punto, sempre secondo la procura diretta da Fabio Napoleone, Sempio avrebbe spinto il corpo della vittima, ancora incosciente, e lo avrebbe fatto scivolare lungo le scale che conducono in cantina, dove l’avrebbe colpita ancora con almeno 4-5 colpi “in regione parieto-occipitale sinistra” fino alla morte per lesioni al cranio.

La procura contesta a Sempio anche “l’aggravante di aver agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto” e “di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio”.

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