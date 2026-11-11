Il giallo di “Vilayat di Misoginistan” e Mikhail Andropov: chi si nasconde dietro gli allarmi

Sono stati momenti di terrore per circamigliaia di istituti scolastici italiani che oggi sono stati raggiunti via mail da una serie di minacce di strage che parlavano di ordigni pronti a esplodere. Un allarme che ha fatto naturalmente scattare l’evacuazione delle aule e costretto il Governo a convocare un vertice d’emergenza. Ma chi si cela dietro messaggi così estremi?

Le mail erano firmate da un certo Mikhail Andropov, autoproclamatosi leader del “Vilayat di Misoginistan”. A quanto pare il dominio dei messaggi sarebbe collegato a un dormitorio universitario che ha sede a Taiwan.

Cos’è Vilayat di Misoginistan

“Vilayat di Misoginistan” è il nome che è stato scelto dall’autore, o dagli autori, della e-mail di minacce. La denominazione unisce due termini: Vilayat (termine arabo che significa “provincia” o “regione”) e Misoginistan (neologismo formato dalla parola misoginia e l’aggiunta del suffisso “-stan”).

Elementi che rimandano a quello che è l’universo dell’estremismo maschilista e al movimento Incel (involuntary celibate, ossia “celibi involontari”), un nutrito gruppo composto da utenti online che col tempo si è in larga parte radicalizzato, fino a sfociare nell’odio di genere, nell’omofobia e nel razzismo.

Le indagini condotte dagli inquirenti collegano “Vilayat di Misoginistan” a un’organizzazione ultranazionalista nota come “Combattenti dello Stato Maschile”, fondata in Russia dal propagandista Vladislav Pozdnyakov. Proprio con la firma dello “Stato Maschile” lo scorso 5 novembre era giunta la minaccia al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino.

Mikhail Andropov e il collegamento con Taiwan

Le mail inviate alle scuole erano firmate da Mikhail Andropov, sedicente leader di “Vilayat di Misoginistan”. Si tratta con ogni probabilità di uno pseudonimo fittizio, fra l’altro già utilizzato in altri messaggi minatori, come quelli che ci sono stati la settimana scorsa. Il cognome Andropov potrebbe essere un riferimento a Yuri Andropov, che fu segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica e capo del Kgb.

Stando alle ultime informazioni rilasciate, le email inviate alle scuole del nostro Paese – scritte in un italiano sgrammaticato – provenivano tutte da un indirizzo di Taiwan. Nella mailing list del messaggio, infatti, si trova un certo Liu Fajun dell’università Dayeh, città di Dacun (contea di ChanGhua). Secondo gli investigatori, gli autori del messaggio potrebbero aver utilizzato una mail dell’università di Taiwan per raggiungere le scuole italiane con un sistema simile al phishing. Lo stesso era stato fatto in Arabia Saudita e in Egitto.

L’allarme rimane alto

Secondo le autorità italiane, che stanno seguendo il caso con estrema attenzione, si tratterebbe di una rivendicazione provocatoria, finalizzata solo al generare tensione.

Sulla vicenda sono già in corso delle doverose indagini da parte della magistratura, che sta lavorando insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per risalire all’identità degli autori. Questo genere di azioni vengono considerate meno complesse dei classici attacchi hacker, ma in un certo senso sono più insidiose, perché più difficili da contrastare.