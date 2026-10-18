“Siete dei vandali”. “Ci battiamo anche per te”. Il faccia a faccia a Milano tra un poliziotto e una manifestante

Il sabato di mobilitazione contro il carovita si è trasformato in un pomeriggio di altissima tensione, sfociato in veri e propri episodi di guerriglia urbana che hanno scosso il cuore di Milano. Le immagini hanno fatto il giro dei social e dei quotidiani, generando indignazione e sconcerto. Una manifestazione nata per protestare contro il carovita, il costo della benzina e la pressione fiscale è presto degenerata in violenza, con scontri, sassaiole e danni alla città. Tanti i feriti e i fermi.

Emblematica una scena ripresa dalle telecamere in cui si vede una manifestante arrivare a un aspro faccia a faccia con un funzionario della Polizia. Nel filmato vediamo ripresa Piazza Duomo, devastata dopo il passaggio della protesta. Due ragazze stanno ancora urlando, piene di livore. “Svegliatevi!”, sbraita una delle giovani. E, ancora: “Vi avrei denunciato tutti!”. Fra gli improperi, si distingue anche un insulto. Sullo sfondo, ardono ancora le fiamme di un incendio.

A questo punto interviene il poliziotto, nervoso e stremato dopo la terribile giornata. “Vattene a casa, vandala!”, grida l’uomo. “Sei una teppista!”

A rispondere è un’altra ragazza, che inizia a urlare: “Stiamo protestando! Stiamo dicendo quello che pensiamo e questo è un nostro diritto del ca**o! Stai zitto! Stiamo protestando anche per i tuoi diritti!”.

La tensione sale, le ragazze rifiutano di disperdersi.

“La manifestazione è sciolta!”, tronca il funzionario della Polizia. “Siete dei vandali! Siete solo dei vandali!”.

Per la polizia la questione è chiusa, ma le giovani continuano a strillare improperi e insulti. “Stato di me**a!”, “Non siete capaci di fare un ca**o!”.

Forti anche le immagini del dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia Angelo De Simone con il volto rigato di sangue dopo essere stato colpito da un sampietrino. Nonostante la profonda lesione alla fronte, De Simone continua a dirigere il servizio d’ordine, guidando i suoi uomini. È uno dei poliziotti a mostrare uno dei sampietrini. “Vuole vedere i miei segni sul casco?”, chiede l’agente al giornalista di Agtw. “Questi ci hanno tirato”, dichiara, mostrando uno dei blocchetti di pietra.