L’altro lato di TikTok: un motore per il made in Italy

Il rebus social network è ancora di difficile soluzione. Algoritmi, trasparenza, l’uso che noi ne facciamo: sono tutti aspetti che cercano una regola per evitare pericoli dalla Rete. C’è però anche l’altra faccia della medaglia, ed è positiva: lo ha messo in mostra TikTok a Roma, durante un evento in cui una nuova ricerca indipendente condotta da PF Global ha spiegato come la piattaforma sia diventata un motore economico capace di muovere miliardi anche in Italia. Secondo lo studio, infatti, nel 2025 la piattaforma ha contribuito a generare 2,9 miliardi di euro di valore aggiunto lordo (GVA, l’indicatore che misura la ricchezza effettivamente prodotta) per l’economia del nostro Paese, sostenendo 31mila posti di lavoro sul territorio nazionale. Fotografando così il ruolo dell’app nel favorire la crescita delle imprese, la loro espansione sui mercati internazionali e la trasformazione della semplice scoperta di un prodotto o di un servizio in un’opportunità economica concreta.

Un canale per le PMI

A trarre il maggior beneficio sono le piccole e medie imprese, alle quali la ricerca attribuisce un contributo stimato di 1,5 miliardi di euro di valore aggiunto: più della metà del totale. Le aziende stesse ne sono convinte. Il 76% di quelle che utilizzano TikTok ritiene che la piattaforma favorisca una crescita più rapida delle PMI, mentre il 68% le riconosce la capacità di abbattere le barriere geografiche, permettendo anche a realtà piccole di farsi conoscere lontano dal proprio territorio.

Questa apertura verso nuovi mercati si riflette direttamente sulle esportazioni. Secondo le stime, nel 2025 la visibilità generata su TikTok ha contribuito a sostenere 600 milioni di euro di export italiano, rafforzando la promozione del Made in Italy all’estero. Un esempio è Lavazza, che sulla piattaforma ha scelto di parlare ai consumatori di tutto il mondo senza rinunciare alla propria identità. «Insegniamo ai nostri follower su TikTok non solo a preparare il cappuccino o l’espresso perfetto, ma anche il pumpkin spice latte o il caffè freddo - ha spiegato Eleonora Coffaro, Marketing Communication Director dell’azienda torinese -. Il caffè è democratico, quindi non possiamo essere assolutisti, ma restiamo sempre fedeli alla nostra qualità». E grazie a piattaforme come TikTok, aggiunge, oggi chi pensa a Lavazza, ovunque si trovi, pensa alla qualità italiana.

Dalle aree interne ai ristoranti

L’impatto non si ferma alle grandi aziende. Secondo la ricerca, nel 2025 TikTok ha generato 400 milioni di euro di valore aggiunto per imprese e creator delle Aree Interne, i territori più distanti dai grandi centri e spesso alle prese con spopolamento e carenza di servizi. Più in generale, la scoperta di attività, prodotti e servizi attraverso i video ha prodotto 430 milioni di euro di spesa aggiuntiva da parte dei consumatori in settori come turismo, commercio, ristorazione, ospitalità e servizi. Un dato su tutti racconta come l’app stia cambiando le abitudini: un utente su tre (33%) dichiara di aver visitato un bar o un ristorante dopo averlo scoperto proprio su TikTok.

TikTok Shop, dalla scoperta all’acquisto

Un altro capitolo riguarda il cosiddetto discovery e-commerce, il commercio che nasce dalla scoperta casuale di un prodotto mentre si scorrono i contenuti. Secondo le stime di PF Global, la parte Shop ha generato 540 milioni di euro di valore aggiunto per le imprese italiane, e il 71% delle aziende che vendono attraverso la piattaforma dichiara un aumento di vendite e ricavi. È il caso di NABLA Cosmetics, brand italiano di cosmetica, per il quale lo shop integrato ha reso molto più immediato il passaggio dal video all’acquisto. Dal lancio di TikTok Shop in Italia fino al 16 settembre 2026, il marchio ha venduto 43.700 unità di Cupid’s Arrow, una delle sue linee più richieste sulla piattaforma.

L’economia dei creator

C’è infine chi su TikTok ha trasformato la creatività in un lavoro. Secondo lo studio, nel 2025 i creator e le attività economiche collegate alla loro produzione hanno generato 190 milioni di euro di valore aggiunto lordo per le industrie creative italiane. E così, nel complesso, la ricerca descrive una piattaforma che va ben oltre l’intrattenimento: uno strumento capace di sostenere l’imprenditorialità, il commercio internazionale, le comunità locali e la nuova economia dei creator, convertendo la scoperta di contenuti in risultati economici misurabili.

Le testimonianze

Quanto sopra è stato avvalorato dalle testimonianze di giovani imprenditori che hanno utilizzato i social per espandere la propria impresa. Come Valentina Colnago, che si è trasferita da Monza a Benevento per aprire Nisa cackestudio, ovvero torte e dilci di design: “L’idea è nata durante il Covid e mi ha portata alla fine a superare la mia innata timidezza: francamente non mi sarei mai aspettata di trasformare il mio sogno in un contatto continuo col pubblico”. Stesso percorso di Tommaso Gaeta, produttore di “Olio Gaeta” diventato testimonial del suo prodotto, “perché porto tutti dietro le quinte di una produzione artigianale”. Per Beatrice Rinaldi, creatrice dei gioielli artigianali Silver Bi, “TikTok è la vetrina interattiva con cui posso spiegare il perché del costo finale di prodotti unici e personalizzati”, mentre Alessandro Maritato - hair stylist dei Vip con il suo Look Total Brand - è il frontman di un progetto nato in un garage: “Ora abbiamo il nostro salone con dodici dipendenti. I miei post sono il motore che ci ha portati al successo”.

Poi, sì, certo: i problemi da risolvere restano. Ma l’altra faccia di TikTok dimostra che ci si può riuscire.