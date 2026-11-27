Controllare la pressione arteriosa resta spesso un gesto episodico, legato a una visita medica o a una misurazione occasionale. La pressione è però un parametro dinamico che varia tra il giorno e la notte, anche in assenza di sintomi. Su questo tema si è concentrato a Palazzo Serbelloni, a Milano, l’Health Summit “Una nuova era della salute: dal polso alla prevenzione”, promosso da Helyx e Huawei per riunire cardiologi, ricercatori, farmacisti ed esperti di sanità digitale.

I dati presentati durante l’incontro definiscono la portata del problema: in trent’anni l’ipertensione è passata dal sesto al primo posto tra le cause di disabilità e le malattie cardiovascolari, per l’85% di natura ischemica, causano in Europa 1,7 milioni di decessi e oltre 282 miliardi di euro di costi l’anno. In Italia circa 16,6 milioni di adulti convivono con la pressione alta (oltre uno su due tra gli over 65), il 62% ha ricevuto una diagnosi e il 54% è in trattamento, ma solo il 28% la mantiene sotto controllo. L’indagine Italian Heart Behavior Survey (AstraRicerche per Huawei) evidenzia inoltre uno scarto tra consapevolezza e abitudini: il 49,4% degli intervistati ritiene importante misurare la pressione, ma solo il 33% lo fa con regolarità. Chi non si controlla indica nel 59,3% dei casi l’assenza di sintomi, la dimenticanza o la mancanza di tempo; tra chi effettua misurazioni domestiche, oltre la metà non registra i valori e il 26,6% usa ancora diari cartacei, privando il medico di uno storico ritenuto utile dall’88% dei clinici.

Huawei Health Summit

Come ha spiegato Agostino Virdis, presidente uscente della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), superare l’inerzia terapeutica richiede l’automisurazione nella vita reale, con particolare attenzione alla fascia notturna, indispensabile per individuare forme di ipertensione mascherata, attraverso strumenti “accurati, validati e integrati nella pratica clinica”. Le linee guida europee ESH 2026 ribadiscono infatti un criterio preciso: servono dispositivi oscillometrici validati, mentre le stime basate su sensori ottici non sono raccomandate per le decisioni cliniche.

In questo ambito si colloca Huawei Watch D3, dispositivo indossabile che integra un airbag meccanico (del tutto simile a quello degli apparecchi casalinghi per la misurazione della pressione) nel cinturino da 25,5 mm, all’interno di una scocca spessa 11,3 mm per 40 grammi di peso. Certificato come dispositivo medico CE, consente di programmare il monitoraggio nelle 24 ore con gonfiaggi notturni silenziosi per limitare i disturbi del sonno, affiancando l’analisi dei trend (Health Insights) e la condivisione dei dati con i familiari (Health Community).

Huawei orologio

Dal confronto è emerso che la raccolta dei dati richiede una gestione sistemica e integrata, nel rispetto del GDPR e della protezione dei dati e all’interno di percorsi assistenziali strutturati. All’Hospital Clínico San Carlos di Madrid uno studio pilota su 50 pazienti ipertesi ha confrontato per 24 ore il modello Watch D2 con i tradizionali holter pressori, rilevando valori medi al polso leggermente inferiori e confermando l’utilità del polso nelle rilevazioni notturne e nella tollerabilità del monitoraggio. Come ha sintetizzato il nefrologo José Antonio García Donaire, presidente della Società Spagnola dell’Ipertensione, “una misurazione vale quanto le evidenze che la sostengono”.

Sul piano territoriale, nelle Azzorre la piattaforma Hope Care OpMA acquisisce direttamente i dati dei wearable Huawei senza cloud esterni, seguendo a domicilio pazienti con scompenso cardiaco tramite un sistema di triage a tre livelli. Un modello di rete che coinvolge anche le farmacie dei servizi e che ora approda in Italia con uno studio avviato insieme a HTN (Health Telematic Network) e a una rete di farmacie per integrare Huawei Watch D3 nel telemonitoraggio. Sul fronte della ricerca, infine, il Politecnico di Milano avvierà nel 2027 il trial del progetto europeo Dorian Gray, dedicato al legame tra salute cardiovascolare e declino cognitivo negli anziani tramite dati longitudinali raccolti da dispositivi indossabili.