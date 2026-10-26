Antonello Venditti ricoverato a Roma e operato: cosa è successo al cantautore

La notizia del ricovero di Antonello Venditti è arrivata senza annunci, fotografie o aggiornamenti condivisi con i fan, in linea con la scelta del cantautore di vivere questo momento lontano dai riflettori. L’artista romano, 77 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale della Capitale come riportato da Il Messaggero. L’operazione, programmata in precedenza, è riuscita e le sue condizioni sono buone. Restano invece riservati i motivi che hanno reso necessario il ricovero.

Il riserbo sulle condizioni di salute

Il cantautore romano si è sottoposto a un’operazione la cui natura resta riservata. Non sono stati comunicati né il nome della struttura ospedaliera né ulteriori dettagli sulla procedura. Secondo le informazioni diffuse, non si sarebbe trattato di un’emergenza, ma di un intervento pianificato in precedenza. Venditti ha preferito non condividere aggiornamenti con i fan attraverso i propri profili social, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda. Una scelta diversa rispetto ad altre occasioni in cui aveva raccontato direttamente al pubblico alcuni momenti personali, compresi quelli legati alla sua salute.

Il precedente intervento all’occhio nel 2022

L’operazione a cui si è sottoposto in questi giorni non è collegata a quella del 2022, quando Venditti era stato operato all’occhio per un pucker maculare, una condizione che interessa la superficie della retina e può provocare distorsioni nella visione. All’epoca il cantautore aveva raccontato l’esperienza ai fan attraverso una diretta Instagram, presentandosi con camice e cuffietta ospedalieri. Con la consueta ironia, aveva rassicurato tutti dichiarando di essere “sano come un pesce”, pur spiegando di vedere le immagini distorte. Non era mancata una battuta sulla sua passione per la Roma e sulla possibilità di seguire con difficoltà le partite della squadra del cuore. Questa volta, invece, l’artista ha scelto di non condividere pubblicamente il ricovero, lasciando che la notizia emergesse senza aggiornamenti personali sui social.

Il ritorno sul palco l’8 marzo 2027

I prossimi mesi guardano anche agli impegni musicali di Venditti. Il ritorno dal vivo è previsto per l’8 marzo 2027, giorno del suo 78° compleanno, quando inaugurerà dal Palazzo dello Sport di Roma il nuovo tour nei palasport, intitolato “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”. La tournée proseguirà con tappe a Mantova, Padova e Firenze, prima dell’appuntamento conclusivo a Napoli, in programma il 19 maggio. Nel frattempo, il cantautore può contare su un repertorio che continua a coinvolgere diverse generazioni. Nel 2024 ha celebrato i quarant’anni di Cuore, album che contiene Notte prima degli esami, diventata una delle canzoni più rappresentative della sua carriera e un brano simbolo per tanti studenti. A quella stagione di celebrazioni sono seguiti gli appuntamenti dal vivo del Daje! Live Summer.