Chi è Elina Svitolina, la tennista ucraina che annunciato il divorzio da Gael Monfils

Cinque giorni dopo la diffusione della notizia ufficiale del ritiro dal tennis di Gael Monfils, la moglie Elina Svitolina ha annunciato il divorzio. La tennista ucraina ha affidato ai social network un lungo messaggio, nel quale ha parlato della separazione: “Abbiamo combattuto insieme questa battaglia per molto tempo, con tutte le nostre forze. Ma alcune battaglie si combattono nel profondo e nessun amore da parte di qualcun altro può vincerle al posto tuo. Con il tempo, ho capito che devo ritrovare la strada per tornare a me stessa e che non posso farlo all’interno del nostro matrimonio”.

Chi è Elina Svitolina

Nata a Odessa in Ucraina nel 1994, Elina Svitolina inizia a praticare tennis nell’adolescenza. L’esordio in campo avviene nel 2009, a 19 anni, agli US Open 2009 ma la prima importante vittoria arriva nel 2010, anno in cui vince l’Open di Francia nel singolo sconfiggendo in finale Ons Jabeur. Successivamente arrivano i primi importanti titoli: nell’agosto 2011 conquista il primo titolo ITF a Istanbul e pochi mesi dopo si impone anche a Lagos. Nel 2012 vince altri due titoli ITF e a novembre vince il primo titolo del circuito WTA 125 in India. Nel 2017 si qualifica per la prima volta in carriera alle WTA Finals, dove però viene eliminata ma grazie alle ottime prestazioni conclude l’anno alla sesta posizione del ranking. Nel 2019, grazie alla conquista di due semifinali Slam, la tennista ucraina torna nella Top 3, ma l’exploit arriva nel 2021, quando raggiunge le 400 vittorie in carriera e ottiene un bronzo alle Olimpiadi. Dopo il momentaneo ritiro tra il 2022 e il 2023, per la nascita della figlia Skai, Svitolina torna in campo ma i risultati non arrivano anche a causa di alcuni infortuni. Nel 2025, l’ucraina conquista il suo diciottesimo titolo WTA vincendo il torneo di Rouen e torna nella top-20 del ranking mondiale grazie ai risultati ottenuti nel corso della stagione.

La storia con Monfils

La relazione tra Elina Svitolina e Gael Monfils era iniziata nel 2018, ma diventò pubblica nel corso dell’Australian Open del 2019, quando la tennista ucraina in conferenza stampa a Melbourne ufficializzò la storia: “Stiamo insieme. Lui mi sostiene e io ci sono per lui. Capisce cosa sto passando e io capisco lui. È fantastico”. Nel luglio 2021 la coppia aveva celebrato il matrimonio in Svizzera, a Nyon, e l’anno successivo è nata la figlia. Lo scorso giugno, quando Monfils aveva parlato per la prima volta del possibile ritiro, Svitolina aveva condiviso una lettera alla figlia parlando con affetto di Gael. Nessuno si sarebbe aspettato l’amaro epilogo pochi mesi dopo.