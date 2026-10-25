Manuela Arcuri, chi è l’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco

Ospite di Verissimo, Manuela Arcuri è tornata a parlare del principe Domenico Antonio Pallavicino. Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l’attrice romana ha chiarito che, al momento, tra lei e il nobile genovese non c’è una storia ma solo “una bellissima amicizia”. E soprattutto: “Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio”. Colpita dall’attenzione mediatica suscitata da alcune foto che l’hanno ritratta insieme al principe lontano dagli impegni professionali, Manuela Arcuri ha messo un sigillo metaforico alla questione: “Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato. Comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte”.

La vicenda del principe arriva a pochi mesi di distanza dall’annuncio della separazione di Manuela Arcuri dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. A ottobre del 2025, con un comunicato a sorpresa, l’attrice aveva fatto sapere di essersi separata dall’imprenditore romano dopo quindici anni di relazione.

Chi è l’ex marito di Manuela Arcuri

Nato a Monterotondo, in provincia di Roma, nel 1978, Giovanni Di Gianfrancesco è un imprenditore edile. Nonostante la notorietà di Manuela, Di Gianfrancesco ha sempre mantenuto un basso profilo ed è rimasto lontano dal mondo dello spettacolo. Il primo incontro risale al 2010, durante una cena organizzata da un amico in comune. Da quel momento, l’attrice e l’imprenditore hanno iniziato la loro storia. Nel 2013 si sono sposati a Las Vegas con una cerimonia privata e l’anno successivo è nato il figlio Mattia. Il 22 luglio 2022, dopo aver attraversato due anni difficili e una momentanea separazione, l’attrice e il marito hanno celebrato le seconde nozze nella chiesa di Santo Stefano a Bracciano, per poi festeggiare al Castello Odescalchi, sul lago di Bracciano. Il secondo matrimonio, però, è durato poco meno di tre anni. A marzo del 2026, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno raggiunto in tempi brevi un accordo per la separazione consensuale e oggi le loro strade hanno preso direzioni diverse.