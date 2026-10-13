Manuela Arcuri, parla il principe Pallavicino: “Nessun matrimonio a dicembre. In futuro chissà. Spero che si possa innamorare”

“Non c’è nessun matrimonio in programma a dicembre, in futuro chissà”. Così Domenico Antonio Pallavicino ha spento i gossip sulle presunte nozze con Manuela Arcuri. Sulle pagine del settimanale Chi, nell’intervista in edicola mercoledì, il principe ha parlato apertamente del rapporto che lo lega all’attrice, che da tempo è testimonial della Fondazione Pallavicino. Sebbene abbia smentito le voci sul matrimonio, il principe ha confermato che, nonostante la differenza di età, il feeling con Arcuri c’è.

L’intervista

“Con Manuela c’è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni. Lei è molto vicina alle attività della Fondazione Pallavicino e di Airidea. Abbiamo condiviso molto e ci siamo conosciuti sempre meglio”, ha dichiarato. L’attrice e Pallavicino si conoscono da anni, si frequentano per motivi legati alla Fondazione, ma anche fuori dagli impegni istituzionali hanno trascorso molto tempo insieme e i recenti viaggi a Montecarlo e Parigi lo confermano. “Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri del tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage. Condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali”, ha aggiunto il principe.

La confessione su Manuela

L’intervista si è poi fatta più intima quando Pallavicino ha ammesso di essere affascinato da Manuela e non solo: “Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero. Poi il futuro è nelle mani di Dio”. Alla domanda diretta: “Lei è innamorato di Manuela o dell’Arcuri?”, Domenico Antonio Pallavicino ha confessato: “Tutte e due insieme”. E poi ha aggiunto: “C’è affetto, stima e riconoscenza per il lavoro che ha svolto. Un insieme di sentimenti”. Da sempre restio all’idea di sposarsi, il principe pare abbia cambiato prospettiva forse proprio grazie all’attrice. All’età di 82 anni il nobile genovese ha detto di non essersi mai sposato per un solo motivo: “Ero un po’ demotivato sul matrimonio. Non ho mai trovato la persona giusta”. E chissà che Manuela Arcuri non sia quella perfetta.