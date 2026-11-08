“Muori di cancro”. L’orrore contro Sabrina Salerno, la cantante passa alle vie legali

Un messaggio privato sui social, poche parole capaci di riaprire una ferita profonda. Sabrina Salerno ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, quanto accaduto la scorsa settimana, quando un utente di Instagram le ha scritto: “Muori di cancro”. Un attacco particolarmente doloroso per la cantante, che nel settembre 2024 è stata operata per un tumore al seno. “Ho vissuto una situazione crudele, alla quale ho deciso di reagire con forza”, ha spiegato. In un primo momento ha bloccato e segnalato il profilo, senza soffermarsi ulteriormente sull’accaduto. La mattina successiva, però, ne ha parlato con il marito Enrico Monti, chiedendogli se fosse normale ricevere un messaggio del genere. “Essendo un personaggio pubblico, capisco che sia normale ricevere critiche, ma questa volta abbiamo pensato entrambi che fosse gravissimo”.

La decisione di procedere per vie legali

Dopo essersi confrontata con il marito, ha deciso di non lasciar cadere la vicenda. Ne ha parlato pubblicamente sui social e ha cercato di capire chi si nascondesse dietro al profilo. “Ho visto che questa persona è un ingegnere e ha insegnato in un liceo scientifico”, ha raccontato durante l’intervista. La cantante si è quindi rivolta al proprio avvocato, con il quale ha valutato per due giorni come procedere. La decisione è stata quella di agire per vie legali. “Ho dato mandato, farò tutto il possibile affinché questa persona capisca quello che ha fatto e si prenda le sue responsabilità”. La cantante ha anche riflettuto sulla natura dell’episodio, sottolineando come la crudeltà non provenga necessariamente da persone con evidenti difficoltà: “Spesso pensiamo che la crudeltà venga da persone con problemi psichiatrici, invece ogni giorno siamo circondati da crudeltà gratuita da parte di persone capaci di intendere e di volere”.

Le parole crudeli dopo la battaglia contro il cancro

A rendere ancora più doloroso l’attacco è stato il riferimento esplicito alla malattia che la cantante ha affrontato due anni fa. La diagnosi di tumore al seno e l’intervento del settembre 2024 hanno lasciato un segno anche sul piano emotivo. Nonostante oggi stia bene e conduca una vita normale, la paura che la malattia possa ripresentarsi non è scomparsa. Questa persona ha preso la mia paura e me l’ha rivoltata contro", ha confidato. Parole che raccontano quanto quell’insulto abbia colpito un punto particolarmente vulnerabile della sua esperienza personale.

Gli episodi di stalking vissuti in passato

Nel corso della puntata, Salerno ha ricordato anche di aver subito in passato episodi di stalking. Ha raccontato di essere stata perseguitata da almeno cinque persone, tra cui un avvocato e un fisico nucleare, che arrivavano a seguirla ovunque. “Mi seguivano ovunque. Sono diventata paranoica, ora sono sempre sull’attenti”, ha spiegato. Esperienze che hanno condizionato il suo modo di vivere e che, ancora oggi, la portano a mantenere alta l’attenzione.