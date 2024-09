"Lesione non palpabile". Ecco come Sabrina Salerno ha scoperto il tumore

Ascolta ora 00:00 00:00

Se Sabrina Salerno non si fosse sottoposta a una mammografia di routine non avrebbe mai scoperto di avere un tumore al seno. O almeno non lo avrebbe scoperto in fase iniziale. Invece grazie al controllo preventivo, che la showgirl effettua ogni anno, i medici hanno potuto rimuovere il carcinoma limitando l'operazione a una piccola parte del seno.

A poche ore di distanza dall'intervento chirurgico, al quale si è sottoposta Sabrina Salerno, sono i medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove la showgirl è ricoverata da due giorni, a parlare del suo caso. Secondo quanto riferito dall'equipe medica trevigiana il tumore - un nodulo maligno - non poteva essere scoperto solo alla palpazione, metodo base messo in pratica dai ginecologi durante le visite di routine. " Si trattava di una lesione non palpabile evidenziata ad una mammografia eseguita per prevenzione che ha reso necessario un intervento di quadrantectomia mediante centraggio con biopsia del linfonodo sentinella" , ha rivelato il dottor Christian Rizzetto alla rivista Vanity Fair.

Cosa sono i tumori non palpabili

I tumori non palpabili sono quelli che non possono essere scoperti con un semplice controllo tattile, cioè con la palpazione. Si tratta di lesioni di piccole dimensioni, nella maggior parte dei casi indolori e che non danno sintomi. Proprio per queste caratteristiche sono di difficile identificazione, soprattutto in fase precoce, e vengono individuati solo grazie a controlli specifici come la mammografia. Nel caso di Sabrina Salerno " il tumore è stato scoperto in una fase iniziale e l'operazione è stata positiva ", ha dichiarato il direttore generale dell'ospedale trevigiano, Francesco Benazzi.

Ancora una volta, dunque, la prevenzione si rivela fondamentale per scoprire i tumori e intervenire tempestivamente. Lo ha detto anche Sabrina Salerno nel post social, nel quale ha parlato della sua difficile battaglia contro il cancro iniziata lo scorso luglio. " La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita ", ha scritto su Instagram la showgirl, invitando i suoi fan a sottoporsi a controlli preventivi. Grazie alla scienza e all'identificazione precoce delle neoplasie, oggi sconfiggere il cancro al seno al primo stadio è possibile e i dati parlano di una guarigione completa nel 90% dei casi.

Come sta Sabrina Salerno

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 settembre, Sabrina Salerno ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute post intervento.

Sto bene e l'operazione è andata bene"

Grazie di cuore per l'affetto e i tanti messaggi, scusate se non sono riuscita a rispondere a tutti

, ha detto la showgirl su Instagram, proseguendo: "". La cantante tornerà a casa nei prossimi giorni per intraprendere il percorso di recupero dall'intervento.