“Sto meglio, tutto procede”: come sta Antonella Elia dopo l’intervento

Una settimana fa l’annuncio di qualcosa di preoccupante per una massa vicino all’ovaio. Oggi, finalmente, le buone notizie: la showgirl Antonella Elia dà notizie ai suoi fan dopo il ricovero e l’intervento al Policlinico Gemelli di Roma ma soprattutto dopo le dimissioni e il ritorno a casa dove osserverà un periodo di riposo con tutti i controlli di routine per casi come questi.

“Mi sono sentita protetta”

“Eccomi qua, voglio assolutamente darvi mie notizie. Questa esperienza di malattia mi ha fatto così sentire vicina a tutti voi, amici che conosco fisicamente e amici anche virtuali - spiega Antonella Elia nel video pubblicato sui social nella giornata di lunedì 26 ottobre - Mi avete comunicato così tanto amore, tanta comprensione, sostegno e affetto, che la mia esperienza di malattia mi ha allargato il cuore. Ho bisogno di sentirmi amata, questo amore gigantesco di cui mi avete riempito mi ha fatto sentire protetta, accudita e mi rende felice”.

Nel video di quasi tre minuti, la Elia ha aggiunto che spera di riuscire a comunicare qualcosa di vero, profondo e utile “non soltanto a me che ho goduto del privilegio del vostro amore ma anche delle persone malate che stanno affrontando una situazione brutta, dolorosa, grave. La fragilità umana è bellissima, è la cosa in cui più credo mostrare se stessi e la propria umiltà, miseria e precarietà perché porta a solidarietà, empatia e amore”.

“Sto meglio, grazie a tutti”

Infine, come si sente dopo l’intervento. “Sto meglio, tutto procede. Spero di poter ricambiare quanto mi avete donato così generosamente, così altruisticamente. Il vostro sostegno è stato prezioso: tutti gli amici e persone che non sentivo da anni mi hanno mandato messaggi. È la prova che l’essere umano è buono, è bello, è spirituale e sa stare vicino a chi soffre. Voglio stare vicino a voi e restituirvi tutto l’amore che mi avete donato. Vi abbraccio virtualmente che ci faccia sentire felici, sostenuti, amati e compresi. Grazie”.