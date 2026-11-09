Veronica Ruggeri è incinta? L’indiscrezione sulla gravidanza: chi è il fidanzato Vito Dell’Erba

Dopo l’annuncio di Veronica Gentili, che giovedì scorso ha svelato di essere in attesa di una bambina, un altro volto de Le Iene sarebbe in dolce attesa. L’indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale Chi e riguarda Veronica Ruggeri. Secondo il magazine, infatti, “nei prossimi mesi diventerà mamma per la prima volta. Una notizia non comunicata ufficialmente ma che, anche con il passare dei mesi, non nasconde agli amici e ai colleghi di lavoro”.

La notizia della gravidanza non è stata confermata dalla storica inviata del programma di Italia1, ma lo scorso aprile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Veronica Ruggeri aveva parlato apertamente del suo desiderio di maternità: “Mi piacerebbe molto diventare mamma, ci sto pensando. Me lo auguro tanto, mi auguro di costruire una famiglia un po’ come la mia”. Un sogno condiviso con il compagno, Vito Dell’Erba, al quale è legata da due anni.

Chi è Vito Dell’Erba

Vito Dell’Erba è un cantautore pugliese, classe 1993, nato a Grumo Appula e cresciuto tra il suo paese d’origine e Binetto. È conosciuto nel panorama musicale italiano come uno dei componenti dei VIITO, duo indie-pop fondato insieme a Giuseppe Zingaro, conosciuto durante gli anni universitari. Proprio durante il periodo trascorso a Roma per l’università, i due artisti hanno scoperto di condividere la passione per la musica e hanno deciso di trasformarla in un progetto artistico, che li ha portati a pubblicare due album e a esibirsi in diversi tour.

L’incontro con Veronica Ruggeri risale al 2020, quando lei era ancora fidanzata con il collega Nicolò De Devitiis. “Si è tuffato nei miei capelli chiedendomi che shampoo usassi”, raccontò a Verissimo l’inviata de Le Iene, ricordando il singolare approccio di Vito. Solo quattro anni più tardi, quando la giornalista era tornata single, il cantautore si fece nuovamente avanti: “Quando mi sono lasciata, dopo un po’ mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi. Tra noi è stato quasi un colpo di fulmine”. Due anni dopo l’inizio della loro storia, Veronica Ruggeri e Vito Dell’Erba sarebbero pronti a vivere un nuovo capitolo della loro relazione.