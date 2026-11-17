La Lega accelera sulle pensioni e mette a punto la tabella di marcia per Quota 64. Una riunione operativa tra il vicepremier Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico del Carroccio Alberto Gusmeroli ha fatto il punto sul dossier previdenziale, con l’obiettivo di confermare il percorso verso il superamento della legge Fornero. Il primo traguardo è fissato al 2027, quando dovrebbe partire il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato. “In pensione a 64 anni già dal 2027, grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche”, il primo commento di Salvini: “Supereremo la legge Fornero già dall’anno prossimo permettendo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni. Una scelta di giustizia e buonsenso”.

A chiarire le intenzioni del partito è una nota ufficiale della Lega, che assicura la presenza nella legge di Bilancio della copertura finanziaria necessaria per garantire - già dal 2027 - l’avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Un impegno che arriva mentre la manovra entra nel vivo dell’esame parlamentare e si definiscono gli interventi da finanziare.

La novità riguarda soprattutto il percorso legislativo. Quota 64, infatti, non sarà introdotta attraverso un emendamento alla finanziaria, ma con un provvedimento autonomo. Lo aveva anticipato il senatore leghista Claudio Borghi, spiegando che la misura “ci sarà” ma, “dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte”.

L’obiettivo resta quello di consentire l’uscita volontaria dal lavoro a 64 anni, attraverso l’adesione al sistema contributivo. Una possibilità che nelle intenzioni della Lega dovrà essere una scelta del lavoratore e non un obbligo. Borghi ha infatti ribadito la volontà di “consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo”.

Sul fronte delle risorse, il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 52 della manovra, che prevede uno stanziamento di 850 milioni di euro annui fino al 2029, rinviando a un successivo intervento legislativo la definizione della misura. Una strada che richiama quanto avvenuto durante il primo governo Conte, quando Quota 100 venne introdotta con un decreto nel gennaio successivo all’approvazione della legge di Bilancio.

Il vertice tra Salvini, Durigon e Gusmeroli serve dunque a ribadire la volontà politica di portare avanti il progetto, nonostante la scelta di separare la riforma dall’iter degli emendamenti.