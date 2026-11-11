Presentato il Rapporto 2026 di Federalimentare e Santa Chiara Lab Università di Siena, “Verso la competitività sostenibile”

Coniugare redditività economica, tutela del territorio, dell’ambiente, dell’equità sociale e del benessere individuale e collettivo non è più solo una scelta etica, ma una leva strategica fondamentale per la competitività del Made in Italy agroalimentare. Sono questi i dati che emergono dal Rapporto 2026 “Verso la competitività sostenibile” promosso da Federalimentare, realizzato dal Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di Siena e presentato alla Camera dei Deputati. Il Rapporto fotografa un settore in ottima salute che, oltre ad essere fortemente cresciuto dal punto di vista economico, ha registrato progressi significativi sia sul piano ambientale e occupazionale sia sulla competitività.

Competitività e occupazione

L’industria alimentare si consolida come pilastro macroeconomico del Paese per il suo valore aggiunto (42,3 miliardi di euro nel 2025) con un saldo commerciale positivo pari a 14,3 miliardi di euro il cui traino è legato al valore del Made in Italy, comprese le 897 etichette fra DOP, IGP e STG che rendono l’Italia leader in Europa in prodotti certificati e protetti. La competitività dell’industria aumenta anche grazie alla sua dinamica occupazionale, che vede il comparto crescere di più rispetto ai partner europei, registrando 524.500 occupati, pari a un +43% rispetto al 2010. Il settore inoltre si distingue anche per la stabilità contrattuale: il 75,9% dei contratti a livello nazionale è a tempo indeterminato.

Ambiente ed energia

Gli investimenti promossi dall’industria alimentare in sostenibilità e transizione ecologica stanno mostrando la loro efficacia sia nella crescita della produzione sia nella riduzione dell’impatto ambientale. Tra il 2008 e il 2024, infatti, le emissioni dirette di gas serra si sono ridotte del 27%, a fronte di un aumento della produzione superiore al 12%. Positivi anche i numeri relativi all’efficientamento energetico, che tra il 2010 e il 2024, hanno registrato una diminuzione dello 0,9% dei consumi nonostante un incremento produttivo dell’11,3% evidenziando come la crescita della produzione industriale abbia mantenuto invariato il proprio fabbisogno energetico.

Economia circolare, sicurezza e capitale umano

L’Italia si conferma leader nell’economia circolare: nel contesto nazionale, il 75,6% degli imballaggi è stato avviato a riciclo, superando ampiamente la media Ue che si attesta al 67,5%. Numeri che sono il risultato di iniziative concrete, che spaziano dall’autoproduzione e acquisto di energia rinnovabile all’efficientamento energetico e idrico, dal recupero di calore alla valorizzazione di scarti e sottoprodotti, fino all’innovazione del packaging, alla digitalizzazione e alla tracciabilità.

Trasparenza, governance e controllo della filiera

Il percorso verso una rendicontazione trasparente e digitalizzata è ormai tracciato, anche per proteggere le imprese dai rischi reputazionali e dal greenwashing. Il 58% delle aziende valuta i propri fornitori secondo criteri ESG (Environmental, Social, Governance) parametri utilizzati per misurare la sostenibilità, la responsabilità etica e l’impatto a lungo termine di un’azienda. E a questi si aggiungono anche l’attenzione all’ambiente e all’equità, all’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche e nella governance aziendale, che possono contribuire ad affrontare non solo la transizione climatica e sociale ma anche altre questioni cruciali per le nostre imprese, come il calo demografico e la transizione digitale.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha affermato: “Il settore agroalimentare rappresenta uno dei pilastri del nostro Made in Italy, un patrimonio di qualità ed eccellenze che il Governo è impegnato a sostenere e valorizzare, affrontando le criticità dell’intera filiera. In questo percorso, la sostenibilità deve essere considerata non soltanto come rispetto dell’ambiente, un principio che i nostri agricoltori applicano da sempre, ma anche come una leva strategica di competitività e sviluppo. I risultati positivi raggiunti sono frutto dell’impegno delle imprese e dei lavoratori, che costituiscono la vera ricchezza del settore, e della capacità di innovare attraverso nuove tecnologie. È questo il modello virtuoso che vogliamo promuovere anche in Europa, partendo dai risultati concreti e valorizzando le persone che contribuiscono ogni giorno al successo delle nostre produzioni. Le crisi degli ultimi anni ci hanno inoltre ricordato quanto la disponibilità di cibo e la sicurezza degli approvvigionamenti non siano elementi scontati, ma condizioni fondamentali per la stabilità e la crescita del Paese. Dobbiamo quindi celebrare i traguardi raggiunti e, al tempo stesso, creare le condizioni per affrontare le sfide future, rafforzando ulteriormente la competitività e la resilienza della nostra filiera agroalimentare”.

Luigi D’Eramo, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dichiarato: “I dati, come quelli presentati oggi, rappresentano una base da cui partire per definire strategie e politiche efficaci. Stiamo lavorando per rafforzare le filiere produttive, favorire il ricambio generazionale, e stiamo investendo in innovazione, ricerca e sistemi di monitoraggio, con l’obiettivo di coniugare qualità e quantità delle produzioni. La sostenibilità non può essere limitata alla sola dimensione ambientale, ma deve integrare anche quella economica e sociale. Alcune politiche europee hanno introdotto vincoli non sempre coerenti con la realtà produttiva, senza prevedere strumenti alternativi o risorse adeguate. Il rischio è quello di penalizzare le nostre imprese e favorire Paesi terzi che adottano standard meno rigorosi dei nostri. Dobbiamo invece promuovere una transizione concreta e sostenibile, che coniughi tutela dell’ambiente, competitività delle aziende e salvaguardia del tessuto economico e sociale”.

Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare, ha osservato: “Il Rapporto fotografa un comparto in un eccellente stato salute. I dati ci dicono che tutti gli indicatori macroeconomici sono positivi, che gli investimenti in decarbonizzazione e sostenibilità stanno pagando in termini di minori emissioni di CO2 a fronte di una produzione industriale in costante crescita. Ciò significa che l’industria, nonostante le difficoltà geopolitiche e l’aumento dei costi dell’energia, provvede da sé al proprio fabbisogno energetico producendo di più e riducendo le emissioni. L’industria alimentare, nel suo complesso, sta quindi rispondendo molto efficacemente alle sfide legate alla competitività e alla transizione ambientale, garantendo al settore produttività e sostenibilità sociale ed economica. Una solidità che si traduce anche nei livelli occupazionali con numeri in costante crescita”.

Paolo Mascarino

Secondo Giorgio Salvitti, Consigliere del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: “La sostenibilità è un tema fondamentale per lo sviluppo dell’intera filiera agroalimentare e per la costruzione di un sistema solido, capace di generare valore aggiunto e garantire un adeguato riconoscimento economico al lavoro degli agricoltori. L’Italia rappresenta un esempio concreto di come investire sulla qualità possa fare la differenza: la nostra biodiversità, l’unicità dei territori e la straordinaria varietà delle produzioni costituiscono un patrimonio riconosciuto a livello internazionale. La sostenibilità può essere un vantaggio competitivo per la nostra qualità, ma tenendo insieme la dimensione ambientale, quella sociale ed economica delle imprese, affinché si possa generare valore e ricchezza lungo tutta la filiera. Il lavoro delle associazioni ambientaliste è straordinario ma bisogna saper distinguere ciò che è giusto da ciò che è eccessivo. È un percorso che va accompagnato e sostenuto attraverso investimenti nella ricerca e nell’innovazione, che possono rappresentare un importante vantaggio competitivo. Occorre, inoltre, tenere conto delle diverse esigenze dei territori, dotandoli delle infrastrutture necessarie per utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione. In questo senso, è fondamentale un lavoro condiviso e coordinato tra i diversi Ministeri, affinché si proceda tutti nella stessa direzione e si creino le condizioni per avviare percorsi di investimento solidi e duraturi. Tenendo presente che i nostri parametri devono diventare regole rispettate anche fuori dall’UE altrimenti rischiamo di vanificare gli sforzi delle nostre imprese”.

Silvia Fregolent, Vicepresidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato, ha affermato: “Le nostre eccellenze agroalimentari continuano a essere molto apprezzate sui mercati internazionali e il nostro export cresce, nonostante le ripercussioni dei dazi di Trump su alcuni settori, come quello del vino. Il Rapporto evidenzia un aspetto fondamentale: la qualità del cibo italiano è sempre più legata alla tutela del territorio e alla sostenibilità ambientale. Un ambiente sano produce cibo sano e le due dimensioni devono procedere insieme. È importante, inoltre, superare la contrapposizione tra agricoltura, ambiente e industria, valorizzando la collaborazione lungo tutta la filiera, dagli agricoltori alle imprese di trasformazione, per garantire qualità e sostenibilità alle nostre produzioni”.

Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato, ha dichiarato: “L’industria alimentare italiana non rappresenta soltanto un’eccellenza economica, è parte della nostra identità nazionale, della storia, dei nostri territori, delle nostre tradizioni e delle qualità che il mondo riconosce al made in Italy. I numeri che ho letto nel vostro Rapporto lo confermano: il nostro sistema alimentare sta dimostrando che crescita economica e sostenibilità ambientale possono procedere di pari passo. Questo significa che le imprese italiane stanno già facendo la loro parte e lo stanno facendo attraverso investimenti, innovazioni, tecnologia, efficienza energetica e utilizzo responsabile delle risorse. La sostenibilità non deve trasformarsi in una serie di vincoli ideologici che rischiano di penalizzare chi produce. La vera sostenibilità è quella che tiene insieme ambiente, economia e dimensione sociale”.

Per Angelo Riccaboni, Professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Siena: “Le tematiche ambientali e sociali assumono un’importanza crescente per il successo e la competitività delle imprese. Per il comparto agroalimentare italiano, primo settore manifatturiero del Paese, la sostenibilità rappresenta una sfida e, al tempo stesso, una grande opportunità. Non deve sostituire i tradizionali fattori di competitività, come la qualità e il prezzo, ma affiancarli, diventando un valore riconoscibile e accessibile per i consumatori. È importante, inoltre, superare una visione della sostenibilità concentrata esclusivamente sulla dimensione ambientale, per abbracciare anche quella sociale: il rispetto delle persone, il benessere dei consumatori e la qualità della vita all’interno delle aziende. Oggi i consumatori chiedono evidenze concrete e le imprese devono essere credibili in ciò che fanno e comunicano. Il cambiamento più significativo degli ultimi anni consiste proprio nell’aver trasformato la sostenibilità da un semplice adempimento a un vero e proprio fattore di competitività. Un percorso di miglioramento continuo che l’industria italiana deve portare avanti, con responsabilità, anche in una prospettiva di tutela e benessere delle generazioni future”.