Lo scandalo Nvidia scuote la Cina: perché la caduta di Jensen Huang rischia di mettere in crisi Pechino

La brutta vicenda che ha travolto Jensen Huang rischia di avere conseguenze che vanno ben oltre il destino personale (e professionale) del fondatore di Nvidia. La sua debacle ha aperto una fase di incertezza per l’intera industria mondiale dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto per la Cina, che continua a dipendere dai processori americani per sviluppare i propri modelli più avanzati. A Pechino il timore è che lo scandalo possa trasformarsi nel pretesto per una nuova stretta di Washington sull’esportazione dei semiconduttori.

Un problema per la Cina

Gli ultimi fatti sono questi. Huang si è dimesso dopo che erano emerse indiscrezioni su una relazione con Alice Huang, dirigente della società singaporiana Megaspeed, sospettata dall’intelligence statunitense di avere legami con il governo cinese.Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha affidato temporaneamente la guida dell’azienda alla direttrice finanziaria Colette Kress, in attesa di individuare un successore (o di eventuali colpi di scena).

Per la Cina si tratta di un importante problema strategico. Huang era infatti il principale sostenitore della vendita di chip americani al mercato cinese, convinto che mantenere Nvidia dominante oltre la Muraglia fosse nell’interesse degli Stati Uniti. Le prime ripercussioni sono già visibili. Le società cinesi che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale stanno cercando di prenotare capacità di calcolo alimentate da chip Nvidia nei centri dati fuori dalla Cina.

Ricordiamo che Washington vieta l’esportazione diretta dei processori più potenti, ma le aziende cinesi possono ancora utilizzarli da remoto, affittando potenza di calcolo all’estero. Ebbene, è una possibilità che ora rischia di essere chiusa. Alcuni operatori hanno già contattato gestori di infrastrutture in Asia sudorientale per assicurarsi le forniture, e sul mercato grigio è partita una corsa ad accumulare chip.

Il grande disaccoppiamento

La dipendenza cinese dagli Usa resta forte nonostante i progressi dei produttori nazionali del Dragone. Nel primo semestre del 2026 Nvidia ha consegnato in Cina 678mila acceleratori per l’intelligenza artificiale, il 44% in meno rispetto a un anno prima, ma ancora il 34% del mercato. Huawei ha raggiunto il 28%, T-Head di Alibaba il 7%, Cambricon il 5% e Kunlunxin di Baidu il 4%.

Il divario tecnologico rimane tuttavia significativo: secondo Epoch AI, il processore B300 di Nvidia offre una potenza di calcolo 6,75 volte superiore a quella dell’Ascend 950, il chip più avanzato di Huawei.

In ogni caso, la vicenda rischia inoltre di accelerare quello che gli analisti definiscono il “grande disaccoppiament”o tecnologico tra le due superpotenze. Diana Choyleva, economista di Enodo Economics, ha spiegato a Channel News Asia che non è ancora stato dimostrato né che Alice Huang fosse una spia né che la sicurezza nazionale americana sia stata compromessa. Il danno politico, però, potrebbe essere già stato prodotto.

In arrivo nuove strette Usa

A Washington stanno prendendo piede proposte bipartisan per irrigidire i controlli sui semiconduttori, limitare l’accesso cinese alle apparecchiature per produrli e impedire che le tecnologie soggette a restrizioni raggiungano Pechino attraverso Paesi terzi.

Benissimo questa stretta, ma anche gli Stati Uniti rischiano di pagare un prezzo non da poco: il colosso americano Nvidia perderebbe influenza su uno dei maggiori ecosistemi mondiali dell’intelligenza artificiale, lasciando spazio ai concorrenti cinesi.

Pechino, dal canto suo, conserva una leva importante nei minerali delle terre rare, che potrebbe utilizzare in caso di escalation. Il risultato è tuttavia un equilibrio sempre più fragile. La caduta di Huang rischia di rafforzare i falchi anti cinesi americani e, contemporaneamente, di convincere Xi Jinping che l’autonomia tecnologica non sia più soltanto un obiettivo industriale ma una necessità di sicurezza nazionale.