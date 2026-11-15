Spie, hacker e chip Nvidia: così la Cina dà la caccia ai segreti tecnologici degli Stati Uniti

Lo scandalo di Jensen Huang, Ceo di Nvidia, è soltanto la punta di un iceberg enorme che rappresenta la guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Una guerra che non è mai terminata nonostante le ultime distensioni diplomatiche e che si combatte, al netto di dazi, sanzioni e divieti vari, anche attraverso lo spionaggio, gli attacchi hacker e gli informatori. Pechino vuole infatti appropriarsi di quelle conoscenze strategiche necessarie per ridurre il divario hi-tech con Washington e rafforzare la propria capacità economica e militare. Dall’altro lato gli Usa si sentono sotto attacco. E i falchi anti cinesi dell’amministrazione Trump sono più carichi che mai.

Come funziona l’ecosistema cinese

La vicenda Nvidia è l’ultimo capitolo di questa guerra apparentemente invisibile. Attorno ai chip più avanzati, il piatto forte della contesa, si muovono presunti intermediari, società del Sud-Est asiatico e persone con accesso diretto a informazioni riservate. I sospetti sulla dirigente Alice Huang e i procedimenti negli Stati Uniti contro figure accusate di aver facilitato il trasferimento in Cina di server equipaggiati con processori Nvidia scaldano un ambiente già bollente.

Per ottenere un vantaggio strategico, infatti, il Dragone può contare su molteplici strumenti. Basta copiare un progetto, sottrarre un brevetto o convincere un ingegnere a trasferire oltre la Muraglia il proprio patrimonio di conoscenze per effettuare il colpo grosso.

Il gigante asiatico, in altre parole, può contare su un ecosistema nel quale convergono servizi d’intelligence, imprese, università, ricercatori e hacker. Tra gli attori istituzionali figurano il Ministero della Sicurezza di Stato e le strutture informatiche dell’Esercito popolare di liberazione. Un ruolo importante è attribuito anche ai programmi di reclutamento dei talenti, come il Thousand Talents Plan, attraverso i quali ricercatori e professionisti vengono avvicinati con offerte di collaborazione e incarichi.

Chip e tanto altro: i settori strategici nel mirino del Dragone

Nel mirino della Cina ci sono i chip avanzati di Nvidia, certo, ma anche tanti altri settori strategici. La lista comprende motori aeronautici, semiconduttori, turbine, prodotti chimici, biotecnologie e persino ricerca agricola.

Non solo: il Council on Foreign Relations ha scritto che le attività informatiche cinesi hanno preso di mira anche le infrastrutture critiche statunitensi, tra cui reti idriche, sistemi energetici, telecomunicazioni e trasporti.

In questi casi, l’intenzione non è quella soltanto di raccogliere informazioni, bensì quella di mantenere accessi nascosti e malware dormienti, da utilizzare in caso di crisi o conflitto. Insomma, la possibilità di interrompere servizi fondamentali potrebbe trasformarsi in una leva di pressione su Washington, anche senza arrivare a un attacco aperto.

I prossimi step

Semiconduttori e intelligenza artificiale restano quindi centrali nell’agenda cinese, ma l’attenzione si estende a biotecnologie, aerospazio, robotica, energia e tecnologie quantistiche. Per quale ragione? Il motivo è semplice: sono comparti nei quali un brevetto, un processo produttivo o un dato di ricerca possono far risparmiare anni di sviluppo e miliardi di investimenti.

Sul fronte informatico, invece, reti elettriche, acqua, trasporti e telecomunicazioni sono obiettivi sensibili perché un accesso clandestino può offrire a Pechino una capacità di disturbo futura. La strategia del Dragone si struttura su più livelli. La prima: acquisire conoscenze. La seconda: accelerare lo sviluppo delle aziende nazionali. La terza: costruire strumenti di pressione sugli avversari. Nvidia è solo un tassello di un mosaico ben più complesso.