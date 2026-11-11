Miami, la fortezza degli ebrei d’America: gli edifici blindati, le difese anti-attacco e i costi della paura

Il viaggio de Il Giornale dentro il sistema di sicurezza delle comunità ebraiche americane è partito da Washington. Nella prima puntata di “Lo scudo degli ebrei d’America” abbiamo raccontato come funziona la rete nazionale di intelligence, formazione e volontari che protegge scuole, sinagoghe e centri comunitari. Ora il nostro reportage prosegue a Miami, nel Sud della Florida.

Miami (Usa). “Non conosciamo cifre precise, ma abbiamo visto molte persone arrivare qui nel Sud della Florida. Arrivano dall’Europa, da Israele, traumatizzate dopo i fatti del 7 ottobre”. Scott Kaufman prova a fare ordine e a raccontare come è cambiata la vita della sua federazione negli ultimi anni. È il presidente e CEO della Greater Miami Jewish Federation (GMJF), un’organizzazione che raggruppa diversi enti della grande comunità ebraica che si trova nel Sud del Sunshine State e che si concentra intorno alla contea di Miami-Dade.

Lo incontriamo in uno dei centri nevralgici della comunità, in un edificio che per ragioni di sicurezza non è segnato sulle cartine, una struttura blindata in cui non si può fotografare o filmare nulla. Ci racconta come la vita della comunità sia cambiata negli ultimi anni e come stia ancora cambiando: “Affluiscono qui anche persone da altre città degli Stati Uniti in cui l’antisemitismo è più presente nella vita quotidiana, in particolare nel Nord-Est del Paese, soprattutto da New York e dalla sua area metropolitana”.

La Greater Miami Jewish Federation rappresenta un collettore, ma non è, spiega ancora Kaufman, un’organizzazione verticistica: “Il nostro ruolo è quello di riunire e collegare la comunità ebraica. Ci occupiamo di attività che nessun altro assumerebbe: aiutiamo in contesti di emergenza, come successo dopo gli attacchi di Hamas, ma ci occupiamo anche della pianificazione strategica quotidiana. Cerchiamo di guardare avanti, per costruire un futuro vitale per la comunità ebraica”.

Per questa federazione la costruzione di un futuro per la comunità ebraica passa da una parola: sicurezza. La sicurezza di poter professare la propria fede senza discriminazioni e senza timori per la propria incolumità. Entrando nella sede della GMJF, Il Giornale prosegue il suo viaggio nei sistemi che proteggono le comunità ebraiche in America, in una tappa che mostra il caso peculiare della Florida.

Il sistema di sicurezza della comunità ebraica in Florida

La Florida è un contesto particolare, ci spiega Alan Poland, direttore regionale del Secure Community Network (SCN): “Qui ci sono più di dodici federazioni ebraiche. Miami è una comunità molto strutturata; altre sono più piccole e meno organizzate, ma comunque consolidate”. Un lavoro che la sua organizzazione svolge in costante sinergia con le diverse realtà della comunità. Alla Greater Miami Jewish Federation Il Giornale ha la possibilità di osservare come questo lavoro si concretizzi: “Discutiamo delle tendenze e delle minacce e di come aiutarci reciprocamente. Ascoltiamo gli analisti, che ci spiegano che cosa sta succedendo e che cosa osservano; poi confrontiamo ciò che facciamo nelle rispettive comunità, per imparare gli uni dagli altri”, spiega ancora Poland.

Alan Poland e James Somohano

L’SCN fornisce supporto alle varie federazioni e comunità, in alcuni casi svolgendo un ruolo di primo piano, ma nel caso della Greater Miami Jewish Federation c’è un referente preposto alla gestione della sicurezza che funge da raccordo. James Somohano ha lavorato in polizia per oltre quarant’anni, ma dopo la pandemia si è unito alla Greater Miami Jewish Federation e oggi è il direttore della sicurezza: “È importante che all’interno delle federazioni ci sia un responsabile per la sicurezza”, ci spiega. “È una figura che conosce il territorio, la comunità e ha rapporti con i vari dipartimenti di polizia”.

Il lavoro di Somohano si snoda in un contesto complesso. La contea di Miami-Dade ospita circa 3 milioni di abitanti sparsi su 2.400 miglia quadrate. In questo spazio vivono circa 130mila residenti ebrei. Nella contea si contano 160 istituzioni ebraiche, comprese 26 scuole, tra sinagoghe, centri comunitari, asili, agenzie ebraiche e musei. Il tutto in un contesto frammentato. Nella contea si trovano 34 municipalità, molte delle quali dispongono di propri dipartimenti di polizia, mentre altre si affidano ai servizi delle autorità della contea. Un mosaico di competenze che rende particolarmente complesso il coordinamento della sicurezza.

Un simile livello di stratificazione richiede un’organizzazione minuziosa, racconta Poland: “A livello nazionale esiste l’SCN, poi, nelle diverse aree del Paese, ci sono le federazioni che sono il riferimento della vita ebraica in un territorio. L’SCN collabora con le singole federazioni per creare un’iniziativa di sicurezza comunitaria nel rispettivo territorio, naturalmente in collegamento con le forze dell’ordine”. In questo quadro si comprende il ruolo di una figura come quella di Somohano, che lavora in autonomia e allo stesso tempo in collaborazione con Poland e altri soggetti del mondo ebraico.

Il senso della collaborazione è tangibile nel lavoro di tutti i giorni: “È straordinario quando un dipartimento di polizia, o un capo della polizia, chiama e chiede: ‘Dove avete trovato questa informazione, se nemmeno noi ci siamo riusciti?’. È lì che riconoscono il valore della nostra rete e dei nostri collegamenti. Si può fare solo lavorando insieme; se ciascuno restasse isolato, sarebbe un disastro”.

Il memoriale dell'Olocausto di Miami Beach

Quanto costa la sicurezza dopo il 7 ottobre

C’è un dato che vale la pena sottolineare, chiariscono ancora dalla federazione: tutto è cambiato in modo sensibile dopo gli eventi del 7 ottobre, in particolare sul fronte della spesa. Secondo quanto riferito durante l’incontro avuto da Il Giornale, il budget della Greater Miami Jewish Federation destinato alla sicurezza sarebbe aumentato di circa il 50% dopo i sanguinosi attacchi di Hamas.

A contenere in parte queste spese contribuisce anche la collaborazione con le forze dell’ordine: “Partiamo dal fatto che la polizia non viene a dirci: ‘Vi garantiremo gratuitamente tutta la sicurezza’, ma diciamo che è molto disponibile”, ci spiega ancora Somohano. “Possiamo avere squadre SWAT e una presenza di polizia molto consistente, ma anche queste risorse hanno un costo. Posso dire che qui a Miami sono molto generosi riguardo alle tariffe applicate ai nostri eventi”.

In generale, però, il costo ricade in larga misura sulle stesse istituzioni ebraiche, spiega Michelle Labgold, responsabile della pianificazione della Greater Miami Jewish Federation. Labgold chiarisce un passaggio importante: le federazioni ricevono finanziamenti federali e statali che contribuiscono a coprire alcuni interventi, soprattutto infrastrutturali, ma rappresentano soltanto una parte delle spese. Il riferimento è ai fondi che il governo federale o l’esecutivo della Florida stanziano per spese una tantum, come telecamere, recinzioni e illuminazione.

“Adesso”, prosegue, “possono essere utilizzati anche per le guardie di sicurezza, ma rispetto ai costi complessivi sono una goccia nel mare”. La sensazione è che l’investimento in sicurezza sia un passaggio delicato per tutte le comunità ebraiche e per le federazioni. “In larga misura il denaro proviene dai bilanci operativi delle singole istituzioni: un centro comunitario ebraico, una sinagoga, una federazione”, chiarisce. Sono risorse che, senza la necessità di finanziare la sicurezza, potrebbero essere destinate all’istruzione, ai servizi sociali e alle altre attività delle comunità.

Per comprendere le dimensioni di questo impegno economico basta un dato: “Soltanto per gli eventi che organizziamo, le guardie impiegate quest’anno ci sono costate quasi 100.000 dollari. È una piccolissima parte del quadro complessivo. Sono soldi che devono arrivare da qualche parte”, ci dice ancora Somohano.

L'esposizione dentro al memoriale di Miami Beach

Le barriere invisibili che proteggono le comunità

Agli occhi di un europeo le misure di sicurezza, e di conseguenza le spese, possono forse sembrare eccessive. Per entrare nell’edificio della Greater Miami Jewish Federation abbiamo superato due livelli di controllo: prima il metal detector e poi l’ispezione di una guardia armata. Eppure qui la sicurezza sembra l’elemento che fa la differenza tra una comunità spaventata e una che si sente sicura di poter professare liberamente la propria fede. Una protezione pensata anche per evitare la sensazione di autoesilio, quella di vivere in una sorta di ghetto protetto. A spiegarlo bene è lo stesso responsabile della sicurezza della federazione: “I sistemi di protezione stanno diventando sempre più necessari. Una delle modalità di attacco che vediamo con crescente frequenza, negli Stati Uniti e all’estero, è usare i veicoli come armi. Non tutti hanno una pistola, ma tutti hanno un’auto”, spiega, ricordando quanto successo a Capodanno per le vie di New Orleans, dove un lupo solitario vicino all’Isis ha investito e ucciso 14 persone.

Quelle protezioni servono e oggi sono sempre più sofisticate: “Non parliamo di semplici dissuasori, ma di barriere certificate contro l’impatto dei veicoli. Barriere che possono fermare un camion sono tutt’intorno a questo edificio, ma entrando non le avete notate”. Il racconto di Somohano svela un livello di sofisticazione che aiuta a proteggere, cercando di limitare gli effetti indesiderati che quella protezione può causare: “Esistono arredi urbani resistenti agli impatti, persino grandi fioriere certificate per fermare i veicoli. Si possono mettere davanti a un edificio: non sembrano dissuasori, ma svolgono la stessa funzione”, conclude.

Ma la protezione delle comunità ebraiche americane non si esaurisce nelle barriere e nelle guardie armate. Una parte decisiva del lavoro si svolge lontano dagli occhi del pubblico, dove gli analisti del Secure Community Network raccolgono informazioni e valutano le minacce. Il Giornale ha potuto incontrarli nel corso della tappa a Miami, entrando nel cuore di un sistema che lavora ogni giorno per prevenire possibili attacchi.

È questo il livello meno visibile dello scudo che protegge le comunità ebraiche americane: un sistema che non si limita a difendere gli edifici, ma cerca di individuare i pericoli prima che si trasformino in attacchi. Dalle barriere fisiche al monitoraggio delle minacce, la sicurezza si costruisce anche attraverso il lavoro quotidiano di chi osserva, raccoglie e analizza informazioni. Ed è proprio da qui che proseguirà il nostro viaggio.

Questa è la seconda puntata di “Lo scudo degli ebrei d’America”, un reportage in quattro parti de Il Giornale dedicato al sistema di sicurezza delle comunità ebraiche negli Stati Uniti.