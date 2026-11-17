Una rete di intelligence che non si vede ma che colpisce quasi sempre i suoi bersagli. Un network oliato alla perfezione e costruito nel corso degli anni, che non comprende soltanto i classici agenti segreti, ma anche aziende, università, hacker e anche insospettabili cittadini. La Cina può contare su una “macchina perfetta” assemblata per intercettare informazioni rilevanti, certo, ma anche e soprattutto per carpire ai rivali tecnologie strategiche per implementare l’economia e rafforzare la sicurezza nazionale. Ecco che cosa sappiamo e come funziona.

La “macchina perfetta” della Cina

Utilizzando i termini del Wall Street Journal, possiamo affermare che la Cina ha organizzato una macchina globale per raccogliere informazioni (e non solo). Il caso Nvidia è emblematico, seppur ancora da chiarire, di come potrebbe aver funzionato il meccanismo del Dragone.

Le autorità americane sospettano che Alice Huang, una donna d’affari legata sentimentalmente a Jensen Huang, ex amministratore delegato del gruppo, fosse in contatto con l’intelligence cinese. Non sono state presentate prove definitive, Pechino ha respinto le accuse e Nvidia ha dichiarato di non avere elementi per ritenere compromessa la sicurezza nazionale.

Resta il fatto che per il gigante asiaticoi semiconduttori e l’intelligenza artificiale, ovvero i due dossier maneggiati da Nvidia, sono strumenti fondamentali per competere con Washington, modernizzare le forze armate e rafforzare il controllo interno. Un aspetto, questo, che per gli investigatori statunitensi sembra valere più di tante prove.

Furti d’autore

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo, come detto, se Miss Alice fosse una spia né se, qualora lo fosse stata, abbia sottratto segreti sensibili a Jensen Huang. Andando a ritroso nel tempo scopriamo però che le accuse di furto tecnologico accompagnano da anni l’ascesa cinese.

Tra i casi più noti figurano le informazioni sul caccia stealth F-35 statunitense in qualche modo trapelate oltre la Muraglia, i progetti di una schiuma speciale usata per rendere più galleggianti i sottomarini e i semi di mais geneticamente modificato ottenuti nello Iowa.

La logica dietro a queste mosse è sempre la stessa: ottenere conoscenze sviluppate da altri risparmiando tempo e investimenti. Oggi il bersaglio prioritario sono chip e intelligenza artificiale. Il divario tra Usa e Cina resta tuttavia ancora ampio: gli Stati Uniti rappresentano il 75% della potenza di calcolo dei 500 supercomputer più potenti contro il 15% cinese. E questo nonostante Pechino abbia investito oltre 100 miliardi di dollari per recuperare terreno.

Come funziona la macchina

La macchina è diffusa e coinvolge più livelli dello Stato. Al Ministero della Sicurezza dello Stato si affiancano quello della Pubblica Sicurezza e i servizi d’intelligence dell’Esercito popolare di liberazione.

Operano anche aziende private, hacker e intermediari; cittadini e imprenditori possono essere coinvolti o sottoposti a pressioni. Le attività vanno dal reclutamento di informatori alle coperture commerciali e accademiche.

Una stima europea ha attribuito alla Cina circa 600mila persone impegnate in intelligence e sicurezza. Non tutte le operazioni sono sofisticate e gli errori hanno permesso al controspionaggio occidentale di individuare agenti, anche se la scala dell’apparato compensa molte apparenti debolezze.

Il lavoro online

Una parte crescente del lavoro si svolge online. Gli hacker legati allo Stato cinese sono stati più volte accusati di aver preso di mira infrastrutture energetiche, aeroporti, università e archivi di dati, sia per rubare informazioni che per preparare accessi da attivare durante una crisi.

Ci sono poi campagne sui social e tentativi di estrarre dati dai modelli occidentali di intelligenza artificiale. La Casa Bianca, per esempio, ha denunciato l’uso di account intermediari per sottrarre informazioni ai sistemi americani ,mentre Anthropic sostiene che tre aziende cinesi abbiano interrogato Claude oltre 16 milioni di volte per addestrare i propri prodotti.

La risposta occidentale è complicata dai legami economici con Pechino: un disaccoppiamento avrebbe costi elevati. E scatenerebbe forse una crisi senza precedenti.