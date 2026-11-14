L’Italia apre alla Germania sul GCAP: Roma smentisce le indiscrezioni del Financial Times

L’Italia sostiene pienamente la partecipazione della Germania al Programma globale per l’aviazione da combattimento (Global Combat Air Programme, GCAP) per lo sviluppo di un aereo da caccia di nuova generazione. Con una nota ufficiale appena diramata, il ministero italiano della Difesa ha smentito la ricostruzione pubblicata dal Financial Times, secondo cui Roma si sarebbe invece opposta all’ingresso di Berlino nel progetto.

La nota del ministero della Difesa di Roma

Chiara la posizione dell’Italia: la notizia diffusa dal quotidiano britannico in merito a una fantomatica opposizione italiana all’adesione tedesca al GCAP è “completamente fuorviante” e non riflette la posizione di lunga data di Roma.

“L’Italia ha sempre espresso la propria piena disponibilità ad accogliere la Germania nel programma. Anzi, proprio per facilitare e accelerare tale percorso, l’Italia ha proposto che la Germania vi aderisca in qualità di osservatore, come strumento immediato per la condivisione di informazioni sul programma, in vista di una successiva adesione a pieno titolo”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal ministero italiano della Difesa.

Nelle scorse ore il Financial Times aveva scritto che l’Italia aveva respinto la richiesta britannica di coinvolgere la Germania nel GCAP, insistendo sul fatto che a Berlino fosse concesso lo status di osservatore di basso livello. La posizione italiana sarebbe stata ribadita dal ministro della Difesa Guido Crosetto durante un incontro in videoconferenza con i suoi omologhi britannico e giapponese. Ricostruzione, questa, completamente smentita dall’Italia.

L’indiscrezione del Financial Times

La Germania punta a entrare nel GCAP come partner effettivo, mettendo sul tavolo risorse finanziarie e ottenendo in cambio una quota significativa delle attività industriali. Anche il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius ha più volte chiarito che un’eventuale adesione dovrà garantire un equilibrio tra costi, tempi di sviluppo e ripartizione del lavoro.

Ricordiamo che il GCAP è uno dei più ambiziosi e costosi progetti della difesa europea, con un valore complessivo che supera i 100 miliardi di euro. Il futuro caccia sarà una piattaforma tecnologica in grado di coordinare una rete di dispositivi militari: radar, satelliti, droni e forze terrestri, condividendo informazioni in tempo reale. Il programma è portato avanti da tre grandi gruppi industriali: l’italiana Leonardo, la britannica BAE Systems e la giapponese Mitsubishi Heavy Industries.