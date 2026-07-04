Caccia di sesta generazione: verso una superiorità trilaterale nel combattimento multi-dominio

Il Global Combat Air Programme (GCAP) compie un nuovo passo nel percorso che porterà alla realizzazione del futuro sistema di combattimento aereo di sesta generazione sviluppato congiuntamente da Italia, Regno Unito e Giappone. Il 3 luglio 2026 la GCAP Agency ha formalizzato un contratto internazionale del valore di 4,6 miliardi di sterline, destinato a sostenere la successiva fase di sviluppo del programma e ad accelerare la progettazione del velivolo destinato a entrare in servizio a partire dal 2035.

L’accordo, finanziato congiuntamente dai tre governi, avrà una durata di 18 mesi e consentirà di completare la definizione del concept avanzato, proseguire la progettazione di dettaglio e sviluppare congiuntamente le principali tecnologie del nuovo sistema. Il contratto è stato assegnato dalla GCAP Agency, l’organismo responsabile della gestione del programma per conto delle tre nazioni partner, a Edgewing, la joint venture industriale trinazionale che opera come prime contractor e autorità di progettazione del futuro velivolo.

Si tratta del secondo contratto internazionale assegnato dall’Agenzia. Il primo, del valore di 686 milioni di sterline, era stato sottoscritto nell’aprile 2026 con una durata limitata a tre mesi, garantendo la continuità delle attività fino al 30 giugno in attesa dell’approvazione del nuovo piano britannico degli investimenti per la difesa. Il nuovo finanziamento consolida quindi il percorso di sviluppo del programma e mette a disposizione delle industrie coinvolte risorse sufficienti per affrontare la fase successiva di progettazione e ingegneria.

Cosa sappiamo

Il Global Combat Air Programme nasce ufficialmente nel dicembre 2022, quando Italia, Regno Unito e Giappone annunciano la volontà di sviluppare congiuntamente un sistema aereo di nuova generazione destinato a sostituire progressivamente gli Eurofighter Typhoon in servizio presso l’Aeronautica Militare e la Royal Air Force e i Mitsubishi F-2 della Japan Air Self-Defense Force.

Il progetto unifica l’esperienza maturata dal programma britannico Tempest con le competenze industriali e tecnologiche sviluppate dai partner italiani e giapponesi, con l’obiettivo di realizzare non soltanto un nuovo caccia, ma un sistema di combattimento aereo completamente integrato e progettato per operare all’interno di un ecosistema multidominio.

Nel dicembre 2023 i tre governi hanno firmato il trattato istitutivo della GCAP International Government Organisation (GIGO), l’organizzazione internazionale incaricata della gestione del programma. La sede è stata stabilita nel Regno Unito, mentre la GCAP Agency svolge le funzioni di autorità contrattuale, coordinando i rapporti tra governi e industria e supervisionando l’avanzamento delle attività tecniche.

Sul piano industriale, la costituzione di Edgewing introduce un modello senza precedenti nel settore della difesa. La joint venture, partecipata pariteticamente da Leonardo, BAE Systems e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC), assume la responsabilità della progettazione e dell’integrazione dell’intero sistema per conto dei tre governi, operando come unico prime contractor del programma e autorità di progettazione del futuro velivolo.

Il modello organizzativo adottato rappresenta una novità nel panorama dell’industria della difesa internazionale: per la prima volta tre Paesi hanno costituito un’unica società incaricata di sviluppare il sistema per conto delle rispettive industrie nazionali, interfacciandosi con un solo cliente governativo rappresentato dalla GCAP Agency. Una soluzione pensata per semplificare i processi decisionali, accelerare lo sviluppo del programma e garantire una gestione unitaria delle attività di progettazione.

Accanto a Edgewing opera il GCAP Electronics Evolution Consortium (G2E), costituito da Leonardo, Leonardo UK, ELT Group e Mitsubishi Electric. Il consorzio è responsabile dello sviluppo dei sistemi Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects (ISANKE) e Integrated Communications System (ICS), che comprenderanno radar multifunzione, sensori distribuiti, sistemi di guerra elettronica, comunicazioni sicure e capacità avanzate di fusione ed elaborazione dei dati.

Il quadro finanziario e le ricadute sull’industria

La sottoscrizione del nuovo contratto da 4,6 miliardi di sterline rappresenta il più importante impegno finanziario assunto finora nell’ambito del programma e garantisce la copertura delle attività di progettazione e sviluppo per i successivi 18 mesi. L’accordo arriva pochi giorni dopo la pubblicazione del Defence Investment Plan del Regno Unito, che assegna al GCAP 8,6 miliardi di sterline nel quadriennio compreso tra gli esercizi finanziari 2026-2027 e 2029-2030.

Il programma costituisce uno de passaggi più importanti del piano britannico di investimenti nella difesa, che comprende anche 1,1 miliardi di sterline destinati all’ammodernamento della flotta Eurofighter Typhoon, 2,2 miliardi per l’acquisizione di nuovi F-35 e ulteriori 300 milioni di sterline per lo sviluppo dei sistemi a pilotaggio remoto destinati a operare in integrazione con il futuro sistema di combattimento aereo.

Commentando il nuovo finananziamento, il ministro britannico per la Defence Readiness and Industry, Luke Pollard, ha definito il contratto “un passo fondamentale verso la realizzazione del programma”, sottolineando come il GCAP rafforzi al tempo stesso la sicurezza nazionale, la cooperazione con Italia e Giappone e la base industriale britannica. Pollard ha inoltre evidenziato che quest’ultimo garantirà continuità allo sviluppo del futuro caccia stealth e sosterrà migliaia di posti di lavoro altamente qualificati lungo la filiera aerospaziale.

L’approvazione del piano ha inoltre eliminato il rischio di un rallentamento delle attività industriali. Nelle settimane precedenti, BAE Systems aveva segnalato che oltre 4.000 ingegneri impegnati nel programma nel Regno Unito avrebbero potuto essere riallocati in assenza di una copertura finanziaria stabile. Il nuovo contratto garantisce ora continuità e stabilità alla fase di sviluppo.

Anche l’Italia considera il GCAP una delle principali iniziative strategiche del settore aerospaziale. Il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2024-2026 prevede uno stanziamento complessivo di 8,9 miliardi di euro fino al 2050, destinato a sostenere ricerca, sviluppo, capacità produttive e competenze tecnologiche lungo tutto il ciclo di vita del programma. Per alcuni anni il nuovo sistema opererà in parallelo con gli F-35 e gli Eurofighter Typhoon, prima di sostituire progressivamente questi ultimi.

Dal punto di vista industriale, il progetto coinvolge un’estesa filiera ad alta tecnologia. Nel Regno Unito sostiene circa 600 imprese e 4.500 posti di lavoro altamente qualificati, mentre in Italia e Giappone genera ricadute nei settori dell’elettronica avanzata, della propulsione aeronautica, dei materiali compositi, della manifattura additiva, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali applicate alla difesa. L’obiettivo comune è consolidare una base industriale integrata, rafforzare l’autonomia tecnologica e aumentare la competitività globale delle industrie coinvolte.

Ricerca, sviluppo e innovazione nel GCAP

Il GCAP è concepito come un sistema di combattimento integrato e non come un singolo velivolo. La piattaforma con equipaggio sarà progettata per operare in rete con sistemi senza pilota e con assetti terrestri, navali e spaziali, all’interno di un ecosistema multidominio basato su architetture digitali avanzate.

Il programma utilizza metodologie di digital engineering, simulazione virtuale, digital twin, intelligenza artificiale, robotica collaborativa e produzione additiva per ridurre tempi e costi di sviluppo, migliorando al tempo stesso l’efficienza del ciclo industriale.

I sistemi ISANKE e ICS garantiranno la fusione dei dati provenienti da sensori multipli, la gestione della guerra elettronica e comunicazioni sicure e resilienti, aumentando la consapevolezza situazionale e la velocità decisionale in ambiente operativo complesso.

Secondo la pianificazione condivisa, il sistema entrerà in servizio dal 2035, affiancando inizialmente gli F-35 e sostituendo progressivamente gli Eurofighter Typhoon e i Mitsubishi F-2.

Il GCAP rappresenta inoltre uno dei più rilevanti esempi di cooperazione industriale tra Europa e Indo-Pacifico, con l’obiettivo di rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività delle industrie della difesa dei tre Paesi.