Nicolae Eitan Galea: “Io, soldato sionista e gay, non voto più la sinistra”

Si chiama Nicolae Eitan Galea, ha 29 anni. Figlio di moldavi ma vive e lavora in Italia da 17 anni, da quando era bambino. È ebreo. Ha deciso di arruolarsi volontario in un programma che si chiama «Sar-El». E di andare in Israele a dare una mano all’esercito. È stato due mesi l’anno scorso e altri due quest’anno. È rientrato in Italia venerdì.

Tornerà in Israele?

«L’anno prossimo».

Perché?

«Penso che non basta dirsi filo israeliani. Servono delle azioni. Il massacro del 7 ottobre mi ha spinto a superare le parole e ad andare a dare una mano».

Qual è la realtà di Israele?

«C’è una società resiliente: che vive, lavora e difende il proprio Paese».

Qual è il clima?

«Si respira un fortissimo senso di appartenenza e d’identità. Solidarietà vera. Si avverte una società che nonostante la guerra e le minacce non rinuncia alla normalità e al futuro. Israele non è solo uno Stato: è una comunità, un’identità, una storia, una speranza».

Gli israeliani sentono ancora le ferite del 7 ottobre?

«Tanto».

Ha incontrato dei testimoni?

«Sì, ho visitato i kibbutz dove è avvenuta la strage. Ho incontrato una sopravvissuta. Ho parlato con lei. Un’esperienza che ti segna per sempre».

Da omosessuale, quando vede le grandi manifestazioni pro-Pal della comunità Lgbtq, e sente che inneggiano alla Palestina, dove i diritti degli omosessuali sono carta straccia, cosa pensa?

«Sono stato ai gay pride di Tel Aviv e Roma. A Roma prima hanno escluso gli ebrei, poi li hanno ammessi ma proibendo loro un proprio carro. Vedere la comunità Lgbtq con bandiere palestinesi e sentire gridare slogan pro Hamas o Hezbollah mi fa rabbrividire, come le pratiche di esclusione degli ebrei, che ricordano il fascismo».

Da cosa dipende?

«Credo dall’ignoranza. Non conoscono la storia e scambiano la militanza per conoscenza. Non si può sventolare la bandiera arcobaleno e contemporaneamente sostenere chi perseguita e uccide gli omosessuali. Mi viene in mente il paragone fatto da Trump: i gay che fanno pubblicità ad Hamas sono come i polli che fanno pubblicità a Kfc, la linea di pollo fritto».

Cos’è successo al movimento Lgbtq?

«Ha smesso di essere un luogo di libertà».

Il Pd è guidato da Elly Schlein, dichiaratamente omosessuale e di padre ebreo. Si aspettava un impegno più forte?

«Il suo è stato pari a zero».

Il movimento Lgbtq è legato al centrosinistra?

«Dipende totalmente dal centrosinistra. Se chiedi a loro cosa è successo il 7 ottobre molti non sanno rispondere. C’è un indottrinamento ideologico che sostituisce la conoscenza. E questa ignoranza è alimentata dai partiti di sinistra. Conte alla Camera ha detto che una volta al governo riconoscerà la Palestina e che romperà tutti gli accordi con Israele e poi che Israele è uno stato genocida: questo è fomentare l’odio».

C’è molto odio antisemita?

«Io in Italia non indosso più la kippah e nascondo la stella di David perché mi sento insicuro, e questo è dovuto anche ai politici che mandano messaggi di odio contro gli ebrei».

Costretto a nascondersi?

«Una volta tornavo dal gay pride in metropolitana, a Roma, e all’improvviso un tizio mi ha sferrato un pugno e mi ha gridato: Sporco ebreo!».

Lei è di destra?

«Io vengo dal centrosinistra, ho sempre votato per loro. Basta. Non più. Io sono gay e sionista e non mi riconosco più nella sinistra».