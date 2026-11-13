Il disastro D’Amato, oltre la favola del “modello Lazio”: cambi di casacca e dossier scomodi

Il partito cambia, la sanità resta. E con la sanità, i dossier che hanno accompagnato la carriera di Alessio D’Amato. L’ultimo strappo è con Carlo Calenda, che lo aveva accolto in Azione come un esempio di buona amministrazione e adesso lo congeda augurandogli fortuna nel campo largo. Nel mezzo tre anni e una diversa valutazione delle alleanze. Nel 2023 D’Amato lasciava il Pd contestandone la subalternità ai Cinque Stelle. Oggi il dialogo con il centrosinistra romano è diventato il terreno dello scontro con il suo ultimo leader. Una parabola che merita qualcosa di più della fotografia del giorno.

Romano, classe 1968, laureato in Sociologia, D’Amato arriva dalla sinistra comunista: Pci, Rifondazione, Comunisti italiani, poi l’esperienza di RossoVerde e il Pd. Il suo curriculum registra quindici anni consecutivi in Consiglio regionale, dal 1995 al 2010. La svolta arriva con Nicola Zingaretti: nel 2013 assume la guida della cabina di regia della sanità laziale, nel 2018 diventa assessore. Non un tecnico capitato per caso in politica, dunque, ma un protagonista di lungo corso dell’amministrazione regionale.

La pandemia gli offre la ribalta nazionale. La campagna vaccinale diventa il principale argomento della sua promozione politica, fino alla candidatura alla presidenza del Lazio nel 2023, sostenuta dal Pd e dal Terzo polo. Vince Francesco Rocca. D’Amato resta in Consiglio regionale e pochi mesi dopo passa ad Azione. Calenda ne esalta la gestione dei vaccini. Oggi quello stesso rapporto si chiude con una polemica sugli ultimatum e sulle ambizioni personali: queste ultime evocate dal leader di Azione.

Poi ci sono le mascherine. Nel 2020 la Regione affidò a Eco.Tech una fornitura da circa 35,8 milioni di euro, anticipandone circa 14,68. Le consegne largamente mancate aprirono il caso delle “mascherine fantasma”, con una contestazione contabile da circa 11,7 milioni. Anche qui i nomi contano: gli addebiti riportati dalle cronache riguardavano Zingaretti e il responsabile della Protezione civile Carmelo Tulumello. La questione che riguarda D’Amato è prettamente politica: da assessore alla Sanità faceva parte dell’amministrazione nella quale maturò quel fallimento.

Non sono mancate le inchieste sui suoi rapporti con i russi. Durante il Covid arrivò la scommessa su Sputnik e sulla collaborazione tra lo Spallanzani e l’istituto russo Gamaleya. La Verità contestò le scelte scientifiche e sollevò interrogativi sulla sicurezza dello scambio dei dati. D’Amato difese l’istituto e respinse le ricostruzioni su presunte operazioni di spionaggio. La collaborazione fu sospesa nel febbraio 2022. Nessuna prova di un’attività illecita dell’ex assessore, ma una scelta politica alquanto discutibile. Fuori dalla vetrina vaccinale, intanto, rimanevano pronto soccorso affollati, liste d’attesa e fragilità informatiche.

Ora D’Amato torna a discutere di collocazione politica, alleanze e futuro del centrosinistra romano. Nel 2023 il motivo dello strappo era un Pd troppo vicino a Conte. Oggi, nel 2026, il congedo arriva da Calenda, mentre si lavora a un campo più largo attorno a Gualtieri. Sarà lui a spiegare la coerenza del percorso. Per giudicarne la candidatura al prossimo ruolo pubblico, però, il curriculum va letto per intero: i risultati dei vaccini, gli esiti favorevoli dei procedimenti e le controversie amministrative. Il cambio di partito non può diventare il punto dal quale ricominciare a contare gli anni di governo.