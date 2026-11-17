Il via libera definitivo alla legge sull’antisemitismo alimenta lo scontro con la sinistra. Maurizio Gasparri rivendica il lavoro svolto al Senato e respinge le accuse di chi vede nel provvedimento un bavaglio alle critiche contro Israele. Poi affonda sulle ragioni del dissenso: “Vogliono i voti degli estremisti pro-Pal alle loro primarie”. Un attacco diretto, accompagnato dalla promessa di non arretrare di fronte a insulti e minacce.

La Camera ha approvato lo stesso testo costruito a Palazzo Madama, un risultato che l’esponente di Forza Italia accoglie con soddisfazione sottolineando il consenso raccolto anche fuori dalla maggioranza. Il voto, osserva, è andato “al di là dei confini del centrodestra”, con il sostegno di alcuni gruppi dell’opposizione, definiti “più moderati e assennati”. Agli altri riserva un giudizio ben diverso: “A sinistra alcuni mentono sapendo di mentire”.

Al centro della replica, la distinzione tra il contrasto all’odio antiebraico e la libertà di contestare le scelte di un esecutivo. “Non è vero, come è stato detto, anche attaccandomi sul piano personale con denigrazioni e menzogne, che questa legge impedisce la critica ai governi di Israele”, scandisce Gasparri. Nella sua ricostruzione, il provvedimento serve a combattere con maggiore forza l’antisemitismo dopo i troppi episodi riemersi in Italia. Nessuna immunità politica per i governi israeliani, dunque: “Poi si devono condannare gli errori dei governi, le critiche si potranno fare”.

Gasparri richiama il carattere democratico di Israele e la presenza di rappresentanti della componente arabo-israeliana, contrapponendoli al ruolo di Hamas, che accusa di tenere prigionieri anzitutto gli stessi palestinesi: “Questa legge italiana quindi non impedisce le critiche al governo di Israele, che è un Paese democratico, ma consente di combattere più fortemente l’antisemitismo, con i troppi episodi che si sono riproposti in Italia”. Ma il bersaglio politico del suo intervento resta la sinistra italiana, alla quale contesta anche un cambio di posizione sui riferimenti internazionali alla base della legge.

Il testo, sostiene, si rifà infatti a una dichiarazione internazionale “che era stata recepita dal governo Conte, che era stata votata dalla Schlein al Parlamento Europeo e oggi sono contrari”. Per l’esponente azzurro, la spiegazione sarebbe tutta nella ricerca del consenso dell’area più radicale delle mobilitazioni pro-Pal. Da qui l’accusa agli avversari di essere scesi in piazza anche davanti a Montecitorio “con le bandiere di Hamas, terroristi assassini”. “Una vergogna”, il suo j’accuse.

Nel passaggio più duro, Gasparri cita anche Mohammad Hannoun e denuncia il rischio che ambienti fondamentalisti finiscano per condizionare quella che definisce “una sinistra vile”. Rivendicano il sostegno convinto di Forza Italia a questa legge, agli attacchi personali risponde con un messaggio esplicito: “Chi mi vuole insultare, minacciare o aggredire sappia che non farò un passo indietro, perché i valori di libertà e di democrazia vanno difesi con coraggio, soprattutto quando l’antisemitismo si rafforza. Noi lo vogliamo combattere in nome della libertà e del diritto di espressione di tutti”.