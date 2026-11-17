Il campo largo non ha ancora trovato un programma comune, ma rischia già di perdere qualche pezzo. E il motivo è sempre lo stesso, un’ossessione che va avanti da sempre: le tasse. La patrimoniale diventa l’ennesimo terreno di scontro tra gli alleati, con Avs che alza la voce e mette Giuseppe Conte ed Elly Schlein davanti a un ultimatum. Senza un’imposta sui grandi patrimoni, niente coalizione. Altro che unità.

A sganciare la bomba è Nicola Fratoianni, che parlando con i cronisti alla Camera mette subito le cose in chiaro: “Sulla patrimoniale chiudiamo. Se non ai tavoli adesso, chiudiamo tra noi quattro. Anche perché senza patrimoniale non c’è la coalizione”. Il leader di Sinistra Italiana non intende arretrare, soprattutto alla luce delle misure di welfare che Avs vorrebbe finanziare: “Ci sono i soldi del riarmo, quelli del Ponte e qui siamo tutti d’accordo. Ma, oltre a questo, è giusto che il welfare lo paghi anche chi ha di più”.

E le distanze con il Movimento 5 Stelle sono tutt’altro che marginali. Fratoianni contesta apertamente le perplessità di Conte sulla tassazione dei patrimoni e sulla possibile fuga dei capitali: “Conte ha detto che è complicato” tassare i patrimoni perché “ci sarebbe la fuga dei capitali. Ma se il problema è questo, le rendite finanziare sono ancora più volatili”.

A rincarare la dose arriva Angelo Bonelli, che rivendica il lavoro svolto per avvicinare Pd e M5S ma avverte gli alleati: “Quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate”. E poi l’affondo: “Senza queste cose inutile fare le primarie”. Fino alla stoccata conclusiva: “La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra”.

Insomma, le primarie rischiano di saltare ancora prima di essere organizzate. E Conte? Il presidente pentastellato prova a spegnere l’incendio, spostando la questione sul piano tecnico. L’obiettivo condiviso, sostiene, è redistribuire le risorse e intervenire sulle grandi ricchezze finanziarie. Sugli strumenti, invece, bisogna ancora discutere. “Lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe”, assicura.

Peccato che Fratoianni abbia appena posto una condizione non negoziabile. Il campo largo promette di cambiare l’Italia, ma per il momento fatica persino a mettersi d’accordo su come tassarla.