Il caro-libri torna al centro del confronto politico. Fratelli d’Italia rilancia la proposta per abbattere i costi dei testi scolastici e universitari, puntando su una versione digitale acquistabile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quella cartacea. Inizialmente inserita nella manovra e successivamente stralciata, la misura riappare sotto forma di emendamento al decreto Scuola, attualmente all’esame del Senato. E riaccende il dibattito tra maggioranza, opposizioni e mondo dell’editoria.

La proposta firmata dalle senatrici di FdI Ella Bucalo e Anna Maria Fallucchi introduce l’obbligo per gli editori di mettere a disposizione una versione elettronica dei libri di testo, lasciando comunque alle famiglie la libertà di acquistare il tradizionale volume cartaceo. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in funzione dall’anno scolastico 2027-2028.

Il provvedimento disciplina anche le modalità di utilizzo dei materiali. I libri digitali potranno essere scaricati su un massimo di tre dispositivi personali, mentre la riproduzione su carta sarà consentita entro il limite del 15 per cento delle pagine. Vietate la cessione, la vendita e la condivisione dei file con soggetti terzi, attraverso specifiche protezioni tecnologiche a tutela del diritto d’autore. Prevista inoltre una disposizione per garantire l’effettiva applicazione della norma: i testi privi della versione digitale a prezzo ridotto non potranno essere adottati dalle scuole e dalle università.

Per Fratelli d’Italia si tratta di una risposta concreta a una spesa che ogni anno incide sui bilanci familiari. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito, parla di “una battaglia di civiltà” e stima un risparmio di “circa 200 euro l’anno per ogni figlio”. Rispondendo a un post del conduttore Alessandro Milan, la sorella del premier ha evidenziato: “Oggi vedremo chi sceglierà di stare dalla parte degli studenti e delle famiglie italiane e chi invece ha altre priorità”. Sulla stessa lunghezza d’onda la Bucalo, che definisce l’iniziativa “una proposta di buon senso” e sottolinea la necessità di sostenere soprattutto i nuclei con più figli in età scolastica.

Ma la questione non riguarda esclusivamente il portafoglio. Secondo i promotori, la maggiore diffusione dei testi elettronici permetterebbe anche di alleggerire gli zaini e sfruttare meglio gli strumenti tecnologici già presenti nelle aule, favorendo l’accesso a contenuti multimediali e percorsi didattici interattivi.

Di tutt’altro avviso gli editori. Il presidente dell’Associazione italiana editori Innocenzo Cipolletta contesta l’efficacia dell’intervento e ricorda che i libri esclusivamente digitali vengono già proposti sul mercato, ma rappresentano appena il 3,6 per cento delle adozioni scolastiche. Una percentuale che secondo l’AIE dimostrerebbe la preferenza degli insegnanti per i formati misti. Cipolletta richiama inoltre le esperienze di alcuni Paesi del Nord Europa che stanno rivalutando l’utilizzo della carta, dopo le difficoltà riscontrate nella comprensione dei testi.

Di segno opposto la posizione delle Consulte studentesche, il cui portavoce Alessandro Di Micco considera l’emendamento “una svolta storica contro la speculazione editoriale”. “Gli editori saranno obbligati a offrire libri di testo digitali, scolastici e universitari, in modalità stampabile e con uno sconto del 50%. L’obiettivo è chiaro: arginare una spesa sempre più onerosa che grava inevitabilmente sul bilancio familiare”, recita la nota di Alessandro Di Micco: “Negli ultimi anni, il prezzo medio dei libri è aumentato significativamente, registrando un aumento del 9% per le superiori. A fronte di tale aumento, c’è da considerare l’elevato numero di nuove adozioni da parte degli istituti scolastici che rappresentano il 40% delle edizioni nelle scuole superiori: una percentuale veramente significativa che, oltre che ledere il bilancio familiare, disincentiva il mercato dell’usato”. Di Micco ha aggiunto sul punto: “Parliamo, dunque, di una svolta storica promossa in questa legge di Bilancio: a fronte di una spesa che supera ampiamente i 1.000 euro per un ciclo scolastico per il solo acquisto dei libri di testo, questa norma ribadisce la vicinanza del Governo agli studenti e alle famiglie, tutelando il diritto allo studio tramite prezzi più accessibili”.

Il confronto, del resto, solleva una questione più ampia. Ridurre il costo dei libri e migliorare la qualità dell’apprendimento non sono necessariamente obiettivi alternativi. Il digitale può rappresentare un’opportunità economica e didattica, senza che questo comporti automaticamente l’abbandono della carta. Restano da valutare l’impatto sulla filiera editoriale, l’accessibilità degli strumenti tecnologici e le effettive esigenze di studenti e insegnanti. La sfida, insomma, non è soltanto stabilire quanto debba costare un libro scolastico, ma trovare un equilibrio tra diritto allo studio, libertà di scelta e sostenibilità del settore. È su questo terreno che il Senato è chiamato a confrontarsi.