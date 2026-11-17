Questa mattina la premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice sulla manovra e uno dei temi più importanti è stato il condono edilizio, che ha visto posizioni contrapposte nella maggioranza, capace comunque di trovare una quadra. Sono quasi 7mila gli emendamenti alla Legge di Bilancio, per l’esattezza 6.600. La linea di Giancarlo Giorgetti e della premier Giorgia Meloni è che la manovra non va stravolta, ma difesa. Nei 350 emendamenti presentati da Fratelli d’Italia ci sono diversi temi, dalla sanità, al lavoro dei giovani alle proposte per la sanatoria edilizia e oltre alla riapertura dei termini del condono del 2003 del governo Berlusconi, circa 50mila posizioni aperte in Campania, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, ci sono altre proposte di sanatoria, sulle quali al momento è in corso una valutazione.

“L’emendamento sui condoni? È solo uno dei 700 che abbiamo presentato, ma si farà”, fanno sapere fonti di Forza Italia. La premier avrebbe sottolineato che si tratta della necessità di sanare vecchie richieste, provenienti soprattutto dalla Campania, e di spiegare bene la misura. “Si tratta di dare certezza a quelle famiglie che stanno aspettando che i comuni diano risposte rispetto a condoni edilizi già in essere”, ha dichiarato Maurizio Lupi, leader di Noi moderati. Le risorse che eventualmente arriveranno dalla norma inserita, ha aggiunto, andranno ai comuni “per dare risposte alla spesa sociale ma anche per esempio all’aumento del caro prezzi”.

Tra gli emendamenti di maggior rilievo c’è poi quello del centrodestra al dl Sicurezza, relativo al divieto totale di utilizzo dei social sotto i 13 anni e a un’introduzione graduale al mondo social tra i 13 e i 15 anni. Un emendamento che dovrebbe trovare approvazione bipartisan in parlamento, anche se non l’unanimità, comunque una larga fetta di parlamento si è sempre detta favorevole. Dall’altra parte c’è il M5s, che intralcia il lavoro delle opposizioni, bloccando le proposte comuni per poi fare marcia indietro ma comunque alzando la voce per far sentire il proprio peso specifico all’interno del Campo largo in formazione. Dall’altra parte c’è Avs però, che è pronto a lasciare il Campo largo (mandando quindi a carte quarantotto i progetti di Elly Schlein e Giuseppe Conte) se non ci dovesse essere accordo sulla patrimoniale, che Angelo Bonelli pone come condizione sine qua non.