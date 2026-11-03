Mattarella avverte l’Europa: “Imprescindibile rafforzamento Nato e Difesa comune Ue”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolge il suo indirizzo di saluto in occasione della cerimonia di consegna delle insegne dell�Ordine Militare d�Italia, nella Giornata dell�Unit� Nazionale e delle Forze Armate, Roma 3 novembre 2026. Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Parlando al Quirinale in occasione del conferimento delle insegne dell’Ordine militare d’Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come “Il mondo si trova in una condizione complessa, oggi sfidato da crisi multiple, simultanee e interdipendenti, di natura geopolitica, economica, climatica, energetica, tecnologica, che si amplificano reciprocamente”.

Per questa ragione, secondo il capo dello Stato, l’Europa deve rafforzare la propria capacità di difesa, integrare gli strumenti militari nazionali e consolidare il legame con la Nato. Non si tratta più soltanto di un obiettivo strategico, ma di una necessità imposta da uno scenario internazionale nel quale le crisi si moltiplicano e la sicurezza del continente appare sempre più esposta a minacce di natura ibrida.

Uno scenario come quello attuale, infatti, impone alle Forze armate italiane di operare in aree particolarmente sensibili, contribuendo insieme agli alleati alla sicurezza nazionale e alla tutela del diritto internazionale. Da qui la necessità, sottolineata dal presidente, di uno sforzo europeo più concreto e integrato, capace di rendere interoperabili gli strumenti militari dei membri dell’Unione e di rafforzare contemporaneamente la difesa comune e l’Alleanza Atlantica. Parole che nella giornata odierna si riempiono di significato più che mai, in occasione dell’ultimo saluto che il Paese ha riservato ai quattro militari italiani caduti in Bosnia, proprio nel pieno di una missione umanitaria.

Nelle parole del presidente, il rafforzamento della difesa comune non rappresenta un’alternativa alla Nato, bensì strumento per consolidarla. L’obiettivo è costruire una componente europea più capace di assumersi responsabilità nella sicurezza collettiva, superando le frammentazioni che ancora caratterizzano gli apparati militari nazionali. Una questione che si inserisce nel più ampio dibattito sul futuro delle relazioni transatlantiche e sulla necessità che gli alleati europei possano garantire una quota crescente della propria sicurezza.

Nelle parole del presidente un forte messaggio costituzionale rivolto ai militari. “Le Forze Armate devono procedere e formarsi con la Costituzione della Repubblica, con la Costituzione come criterio di orientamento” per il loro operato, ha aggiunto. ”Nella Costituzione”, ha sottolineato il capo dello Stato, “si raccoglie, si esprime l’etica del militare italiano, di un Paese, di una Repubblica volta alla pace, che ripudia la guerra come strumento di offesa e aggressione per altri popoli, e si pone costantemente come presidio di pace, di dialogo, di collaborazione internazionale, di rispetto del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, che qui si è dato vita per evitare che la barbarie sia il criterio di comportamento della vita internazionale”.