Sala smaschera la sinistra: “Il garantismo è un valore o no?”

Il garantismo è un valore oppure una posizione da assumere a seconda di chi finisce sotto inchiesta? Beppe Sala porta la questione dentro la sinistra e chiede al suo campo politico di uscire dall’ambiguità. Dopo la richiesta di archiviazione nell’indagine per corruzione sull’urbanistica milanese che lo ha coinvolto, il sindaco mette sul tavolo una domanda precisa ai microfoni di Repubblica: “La sinistra ha il coraggio di dire che il garantismo è un valore indiscutibile o no? Ci facciamo del male se continuiamo a essere ambigui”.

Sala non si limita dunque al sollievo personale. Il passaggio politico riguarda una sinistra chiamata a chiarire quale rapporto intenda avere con le inchieste e con le garanzie degli indagati. Un richiamo che arriva dopo mesi segnati dalle indagini, dalle polemiche sullo sviluppo di Milano e dalle conseguenze sulle persone coinvolte. Il sindaco racconta di aver accolto la notizia con sentimenti contrastanti: “Tante sensazioni insieme: un po’ di sofferenza, un po’ di sollievo, anche un sorriso amaro”. Poi denuncia il cortocircuito tra informazione giudiziaria e informazione pubblica: “Non avevo mai avuto conferma di essere indagato. La legge non obbliga a informare l’indagato, ma se lui non è informato, perché lo è un giornale? Lo ritengo inaccettabile”.

Per Sala le conseguenze non si fermano alla propria vicenda. “La città ha avuto oggettivamente un danno”, sostiene, senza rivendicare un’amministrazione priva di errori. E soprattutto ricorda il prezzo pagato dall’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi: “La sua vita è stata condizionata molto più della mia: si è dimesso, la sua carriera è stata molto toccata. Appena abbiamo potuto lo abbiamo recuperato come dirigente comunale, in un ambito diverso”.

Sala riconosce che alcune procedure sono state modificate e che resta del lavoro da fare, ma difende la direzione impressa alla città: “Io non credo nella decrescita felice. Poi, se qualcuno vuole darmi del cementificatore, lo faccia. Lavoro per Milano da 18 anni, non posso negare quello che sono. Credo che il percorso fatto abbia garantito occupazione e crescita di tanti comparti. Non vuol dire che siamo privi di difetti”. Una rivendicazione rivolta anche ai candidati alla sua successione, ai quali chiede un progetto e non soltanto critiche al passato.

Sulle primarie mantiene una posizione pragmatica: “Le primarie non sono né un dogma né un tabù: se vanno fatte perché non ci sono altre soluzioni, si facciano. Ma serve parlare di programma”. Andrà a votare, senza rendere pubblica la propria scelta. Quanto al futuro, vorrebbe continuare in politica, ma respinge l’idea di una candidatura dovuta: “Non voglio che qualcuno pensi: ha fatto il sindaco dieci anni, dobbiamo per forza farlo capolista”. Prima di discutere i posti, però, al suo campo lascia una domanda sul garantismo. E una richiesta: smettere di essere ambiguo.