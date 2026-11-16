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Previdenza e pensioni

Giuseppe Longo nominato Vicepresidente di Assoprevidenza

Assoprevidenza, Associazione Italiana per la Previdenza e Assistenza Complementare, comunica che Giuseppe Longo è stato nominato Vicepresidente dell’Associazione per il triennio 2026-2029

Luca Romano
Giuseppe Longo, Assoprevidenza
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La nomina rientra nel rinnovo degli Organi associativi dell’Associazione, che ha visto la definizione della nuova composizione del Consiglio Direttivo. Alla Presidenza è stato confermato Sergio Corbello, affiancato da Claudio Graziano in qualità di Vicepresidente vicario e da Giuseppe Longo nel ruolo di Vicepresidente. Nell’ambito del medesimo rinnovo, sono stati inoltre costituiti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, mentre Tiziana Tafaro è stata confermata nella carica di Direttore.

Giuseppe Longo ha dichiarato: “Accolgo con grande soddisfazione e senso di responsabilità questa nomina a Vicepresidente di Assoprevidenza. Si tratta di un incarico prestigioso, che intendo svolgere con impegno e spirito di servizio, contribuendo al rafforzamento del ruolo dell’Associazione come punto di riferimento nel dibattito sulla previdenza complementare e sull’evoluzione del sistema di welfare. In una fase di profondi cambiamenti economici e sociali, sarà fondamentale promuovere soluzioni sempre più efficaci, sostenibili e vicine ai bisogni delle persone e delle comunità professionali e produttive”. La nuova governance sarà chiamata a proseguire l’impegno di Assoprevidenza nella promozione della cultura previdenziale, nel confronto istituzionale e nell’approfondimento dei temi legati all’evoluzione del welfare integrativo.

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