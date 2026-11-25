Ora è ufficiale: dal 1° gennaio 2027 gli assegni previdenziali cresceranno del 3,2%. A certificarlo è il decreto interministeriale Economia-Lavoro (firmato il 13 novembre 2026 e approdato in Gazzetta Ufficiale), che ha fissato l’indice provvisorio di perequazione automatica per proteggere il potere d’acquisto dall’inflazione.

Tuttavia, la cifra reale che i pensionati troveranno sul cedolino nel corso del prossimo anno non si può ancora considerare come un dato definitivo. Se da un lato l’INPS applicherà l’adeguamento già a partire dalla mensilità di gennaio, includendo dichiaratamente anche i trattamenti che superano di quattro volte il minimo, dall’altro lato pesa l’incognita della legge di Bilancio 2027 (DDL A.C. 3174). Eventuali differenze tra quanto erogato a inizio anno e le regole definitive varate dal Parlamento verranno infatti regolate tramite un conguaglio che dovrebbe arrivare entro la prossima primavera.

Per comprendere l’esatto impatto economico sui redditi da pensione, occorre mettere a confronto i due diversi meccanismi di calcolo, vale a dire il metodo a scaglioni progressivi tuttora in vigore e la nuova formulazione a sei fasce applicate sull’intero trattamento che è stata inserita nel testo della Manovra.

Il riferimento-base: il trattamento minimo

Partendo dal presupposto che, in caso di titolarità di più trattamenti pensionistici, il calcolo delle soglie si effettua sommando l’importo complessivo di tutte le prestazioni percepite, ogni simulazione sugli aumenti del 2027 parte da un parametro fisso: l’importo del trattamento minimo INPS registrato nel 2026, pari a 611,85 euro mensili. È infatti sui multipli di questa cifra che vengono costruite le soglie di sbarramento per determinare chi ha diritto all’adeguamento pieno e chi, invece, subirà una riduzione:

Fino a 4 volte il minimo: 2.447,40 euro;

5 volte il minimo: 3.059,25 euro;

6 volte il minimo: 3.671,10 euro;

8 volte il minimo: 4.894,80 euro;

10 volte il minimo: 6.118,50 euro.

Scenario 1: rivalutazione col metodo a scaglioni

La normativa standard (quella, cioè, applicata anche nel 2026) si basa sul principio della progressività. Questo significa che l’assegno viene idealmente diviso in “fette” e su ciascuna quota si applica una diversa percentuale dell’indice Istat. Nello specifico:

100% dell’indice (pieno +3,2%) sulla parte di pensione fino a 2.447,40 euro;

(pieno +3,2%) sulla parte di pensione fino a 2.447,40 euro; 90% dell’indice (pari al +2,88%) sulla quota compresa tra 2.447,41 e 3.059,25 euro;

(pari al +2,88%) sulla quota compresa tra 2.447,41 e 3.059,25 euro; 75% dell’indice (pari al +2,4%) su tutta la parte eccedente i 3.059,25 euro.

Grazie a questo sistema, chi percepisce una pensione alta non perde mai il beneficio dell’aumento pieno sulla prima parte del proprio assegno.

Scenario 2: la nuova formula inserita in Manovra

L’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio 2027 cambia radicalmente le regole del gioco per una platea stimata in circa 3,5 milioni di pensionati, con l’obiettivo di generare un risparmio per le casse dello Stato superiore a 1,4 miliardi di euro lordi annui. La Manovra introduce una griglia articolata su sei fasce, ma soprattutto stravolge il metodo di calcolo: le aliquote ridotte non colpiscono più soltanto la quota eccedente, bensì l’intero importo lordo dell’assegno:

Fino a 2.447,40 euro: rivalutazione al 100% (indice effettivo: +3,20%);

(indice effettivo: +3,20%); Da 2.447,41 a 3.059,25 euro: rivalutazione all’ 85% (indice effettivo: +2,72%);

(indice effettivo: +2,72%); Da 3.059,26 a 3.671,10 euro: rivalutazione al 53% (indice effettivo: +1,696%);

(indice effettivo: +1,696%); Da 3.671,11 a 4.894,80 euro: rivalutazione al 47% (indice effettivo: +1,504%);

(indice effettivo: +1,504%); Da 4.894,81 a 6.118,50 euro: rivalutazione al 37% (indice effettivo: +1,184%);

(indice effettivo: +1,184%); Oltre 6.118,50 euro: rivalutazione al 32% (indice effettivo: +1,024%).

Per evitare che chi supera di pochi euro una soglia si ritrovi con un assegno inferiore rispetto a chi resta appena sotto, il testo prevede apposite clausole di salvaguardia.

Importi a confronto: cosa cambia tra i due sistemi

Per valutare l’impatto reale della stretta, occorre dividere i trattamenti pensionistici in due gruppi: chi resta entro la soglia di sicurezza di 4 volte il minimo (2.447,40 euro) e chi la supera, tenendo ovviamente presente il fatto che tutti gli importi presentati sono espressi al lordo delle ritenute IRPEF e si riferiscono a valori distanti dai limiti di scaglione, non richiedendo quindi l’applicazione delle clausole di salvaguardia.

1. Assegni fino a 2.447,40 euro (nessuna differenza tra i due sistemi). Per questa fascia di pensionati la rivalutazione è piena al 100% (pari al +3,2%) in entrambi gli scenari:

Pensione di 1.000,00 €: aumento di +32,00 € (nuovo importo 1.032,00 €);

Pensione di 1.500,00 €: aumento di +48,00 € (nuovo importo 1.548,00 €);

Pensione di 2.000,00 €: aumento di +64,00 € (nuovo importo 2.064,00 €);

Pensione di 2.447,40 €: aumento di +78,32 € (nuovo importo 2.525,72 €).

2. Assegni superiori a 2.447,40 euro (dove scatta il taglio). Superata la soglia di quattro volte il minimo, l’applicazione delle aliquote ridotte sull’intero importo provoca una perdita mensile e annua (su 13 mensilità) rispetto alle regole ordinarie:

Pensione di 2.500,00 €: con sistema ordinario +79,83 € (totale 2.579,83 €), con Manovra +68,00 € (totale 2.568,00 €). Perdita: -11,83 €/mese (-153,79 €/anno);

Pensione di 3.000,00 €: con sistema ordinario +94,23 € (totale 3.094,23 €), con Manovra +81,60 € (totale 3.081,60 €). Perdita: -12,63 €/mese (-164,19 €/anno);

Pensione di 3.500,00 €: con sistema ordinario +106,52 € (totale 3.606,52 €), con Manovra +59,36 € (totale 3.559,36 €). Perdita: -47,16 €/mese (-613,08 €/anno);

Pensione di 4.000,00 €: con sistema ordinario +118,52 € (totale 4.118,52 €), con Manovra +60,16 € (totale 4.060,16 €). Perdita: -58,36 €/mese (-758,68 €/anno);

Pensione di 5.000,00 €: con sistema ordinario +142,52 € (totale 5.142,52 €), con Manovra +59,20 € (totale 5.059,20 €). Perdita: -83,32 €/mese (-1.083,16 €/anno);

Pensione di 6.500,00 €: con sistema ordinario +178,52 € (totale 6.678,52 €), con Manovra +66,56 € (totale 6.566,56 €). Perdita: -111,96 €/mese (-1.455,48 €/anno).

Partita aperta in Parlamento, le possibili modifiche

Sebbene l’indice del 3,2% sia ormai un dato acquisito (che, peraltro, fa lievitare la spesa lorda complessiva dello Stato per la perequazione da 7,8 a circa 8,9 miliardi di euro), la partita politica sull’articolo 55 resta aperta. Durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, infatti, diverse forze politiche e sigle sindacali hanno acceso i riflettori sulla tutela dei redditi medio-alti, presentando emendamenti lungo tre direttrici principali:

Abrogazione della stretta : cancellare del tutto le sei fasce dell’articolo 55 per ripristinare la rivalutazione progressiva ordinaria (100%, 90%, 75%);

: cancellare del tutto le sei fasce dell’articolo 55 per ripristinare la rivalutazione progressiva ordinaria (100%, 90%, 75%); Innalzamento dello scudo al 100% : spostare l’asticella dell’adeguamento pieno dall’attuale soglia di 4 volte il minimo fino a 5, 6 o 7 volte il trattamento minimo, mettendo così al riparo i cedolini fino a circa 3.000–4.200 euro lordi;

: spostare l’asticella dell’adeguamento pieno dall’attuale soglia di 4 volte il minimo fino a 5, 6 o 7 volte il trattamento minimo, mettendo così al riparo i cedolini fino a circa 3.000–4.200 euro lordi; Rimodulazione delle aliquote: ritoccare verso l’alto le percentuali delle fasce intermedie per ammorbidire lo scalino tra il 100% e l’85% o il 53%.

Molti degli emendamenti depositati si sono già scontrati con il filtro dell’inammissibilità parlamentare e con i rigidi vincoli di copertura finanziaria. Nei prossimi passaggi in Aula si capirà se ci saranno margini per un correttivo dell’ultimo minuto o se i pensionati sopra i 2.447,40 euro dovranno fare i conti con il nuovo taglio per tutto il 2027.