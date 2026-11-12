Inps, in arrivo il bonus cuneo fiscale su Naspi e Cig: ecco a chi spetta

Anche sugli importi erogati per la Naspi e la Cig spettano le somme non imponibili previste dalla misura di riduzione del cuneo fiscale.

A chiarirlo è stata l’Inps con il messaggio n. 3649, con cui spiega le modalità operative per riconoscere il beneficio fiscale anche ai titolari di prestazioni non pensionistiche che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente.

Si tratta di un’informazione importante per tutti coloro che si trovano in stato di disoccupazione o di sospensione dall’attività lavorativa e percepiscono un’indennità di sostegno al reddito.

Già da novembre dovrebbero partire i pagamenti, con il riconoscimento anche delle somme arretrate a partire dall’inizio del 2026. Ma a chi spetta effettivamente e a quanto ammontano gli importi? Entriamo nel dettaglio.

Di cosa si tratta e chi ne ha diritto

Entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2025, la misura prevede il riconoscimento di una somma aggiuntiva esente da imposizione fiscale, rivolta ai titolari di redditi da lavoro dipendente con un reddito complessivo annuo non superiore a 20mila euro.

Come chiarito dall’Inps, rientra tra i beneficiari non solo chi ha un contratto di lavoro attivo, ma anche chi percepisce prestazioni di sostegno al reddito da lavoro dipendente, purché assoggettate a tassazione ordinaria. Pertanto, tra gli aventi diritto rientrano anche i percettori di:

Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);

Indennità di disoccupazione agricola;

Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, Cisoa e assegni ordinari o di solidarietà erogati dai Fondi di solidarietà bilaterale e dal Fondo di integrazione salariale.

L’erogazione della somma aggiuntiva avviene automaticamente, senza che il beneficiario debba presentare una specifica domanda all’Inps.

Restano invece esclusi i percettori di Discoll, i lavoratori autonomi (anche se ricevono indennità di maternità o malattia tramite la Gestione Separata) e i beneficiari dell’Iscro, sia in regime ordinario sia forfettario.

A quanto ammonta e quando arriva

Da novembre, l’Istituto provvederà a riconoscere anche tutte le somme eventualmente maturate dal primo gennaio 2026.

L’importo del beneficio varia a seconda del reddito annuo da lavoro dipendente e viene calcolato applicando specifiche aliquote, fermo restando il limite di 20mila euro di reddito complessivo annuo per accedere alla misura. La normativa prevede il 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro, il 5,3% per i redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro e il 4,8% per i redditi che superano i 15mila euro.

Le somme percepite non concorreranno alla formazione del reddito imponibile, costituendo un beneficio autonomo rispetto al trattamento integrativo, che continua a essere riconosciuto secondo le proprie regole.